Atacatorul de la Dineul Corespondenților a lăsat o scrisoare rudelor: „Urmează să aveți o surpriză”

Atacatorul care a tras focuri de armă la Dineul Corespondenților, evenimentul de sâmbătă de la Casa Albă, urmează să fie prezentat în fața unei instanțe federale, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Forțe de ordine citate de mai multe media americane spun că suspectul, identificat drept Cole Allen, este în prezent reținut într-o secție a poliției metropolitane din nord-vestul capitalei SUA. Autoritățile intenționează să îl transfere într-un centru de detenție din sud-estul orașului, urmând ca ulterior să fie preluat de US Marshals Service și dus în fața unei instanțe federale.

În paralel, noi informații apărute în spațiul public indică faptul că, înainte de atac, suspectul ar fi transmis un mesaj familiei sale.

„Surpriză!”

Conform relatărilor difuzate de NBC News, acesta și-ar fi cerut scuze părinților, colegilor și persoanelor care ar fi putut fi afectate de acțiunile sale.

În mesajul, destul de criptic, lăsat apropiaților, Allen ar fi sugerat că urma să provoace „o surpriză” și ar fi criticat administrația fostului președinte Donald Trump, fără a-l menționa direct ca țintă.

El ar fi indicat că oficiali ai administrației ar fi fost vizați, iar agenții Secret Service doar „dacă este necesar”, cu intenția declarată de a-i neutraliza fără a le pune viața în pericol.

Nu ar fi vizat să ucidă decât dacă poliția ar fi deschis focuri înspre el

Suspectul ar fi precizat că oaspeții și angajații hotelului nu reprezintă ținte, iar poliția Capitoliului, Garda Națională și personalul de securitate nu ar trebui vizați decât în cazul în care ar deschide focul asupra sa.

De asemenea, acesta ar fi afirmat că a ales muniție menită să reducă riscul de victime colaterale, deși a admis că ar fi fost dispus să treacă „prin oricine” pentru a-și atinge obiectivele, dacă situația ar fi impus-o.

„Nu mă aștept la iertare”

În finalul mesajului, Allen ar fi declarat că nu se așteaptă la iertare, ar fi criticat măsurile de securitate ale hotelului și ar fi semnat cu un pseudonim, descriindu-se drept „Friendly Federal Assassin” (Asasinul Federal Prietenos).

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile federale urmează să stabilească acuzațiile oficiale și eventualele motive ale atacului.