Atacul israelian din Yemen din 10 septembrie, cel mai sângeros atac asupra presei din ultimii 16 ani. 31 de jurnaliști au murit în atac

Atacul a avut loc pe 10 septembrie. 31 de jurnaliști și angajați ai unor instituții mass-media au murit.

Raportul întocmit de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor apare în perioada în care Israelul se confruntă cu critici sporite pentru că ar fi vizat jurnaliști din Fâșia Gaza și dincolo de aceasta, potrivit NBC News.

Lovitura din Yemen de la începutul acestei luni a fost al doilea cel mai sângeros atac asupra presei, conform raportului. Cel puțin 35 de persoane au murit în timpul atacului cu bombă din 10 septembrie care a vizat zone rezidențiale, un sediu guvernamental și o benzinărie. Agențiile media 26 Septembrie și ziarul Yemen sunt situate în sediul guvernului.

Nasser al Khadri, redactorul șef al ziarului 26 Septembrie, a descris situația drept un „masacru fără precedent al jurnaliștilor”. Ambele instituții media se află sub controlul mișcării Houthi și sunt susținute de Iran.

Israelul neagă acuzațiile

Israelul a negat în repetate rânduri că ar fi vizat jurnaliștii. Totuși, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor susține că în urma atacurilor israeliene au murit cel puțin 193 de jurnaliști și lucrători media palestinieni în Gaza de la începutul războiului. De asemenea, pe lista mai sunt șase jurnaliști decedați în Liban și trei în Iran.

Cel mai sângeros atac asupra presei înregistrat de CPJ a fost masacrul de la Maguindanao din 2009, în Filipine. 32 de jurnaliști s-au numărat printre cei uciși atunci când un convoi a intrat într-o ambuscadă.