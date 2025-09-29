Atacul violent de la biserica mormonă din Michigan: Cel puțin patru oameni au murit, opt au fost răniți

Incidentul a avut loc duminică în timpul unei slujbe la care participau sute de persoane. Suspectul a fost identificat drept Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani. El este un fost pușcaș marin care a fost împușcat mortal de polițiști la scurt timp după atac, potrivit AP.

FBI-ul a preluat ancheta și tratează incidentul drept un „act de violență țintită”. În camioneta suspectului au fost descoperite dispozitive explozive, însă nu este clar dacă au fost folosite.

Clădirea bisericii a ars ore întregi, iar echipele de intervenție caută în ruine posibile noi victime. Una dintre persoanele rănite se află în stare critică.

Atacul survine la o zi după moartea lui Russell M. Nelson, președintele de 101 ani al Bisericii LDS, și este al doilea atac armat în masă din SUA în mai puțin de 24 de ore.