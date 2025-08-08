Au ridicat nivelul apei râului Ohio ca sa facă JD Vance canotaj. Măsura, luată fără știrea vicepreședintelui SUA

Serviciul Secret al SUA a declarat că a solicitat creșterea debitului râului Little Miami, conform unei informații publicate inițial de The Guardian, pentru a se asigura că ambarcațiunile motorizate și personalul de urgență „pot opera în siguranță” în timp ce îl protejează pe vicepreședintele republican, care locuiește în Cincinnati.

Criticii au condamnat imediat această acțiune, considerând-o un semn al privilegiilor de care se bucură vicepreședintele, mai ales având în vedere accentul pus de administrația Trump pe reducerea cheltuielilor guvernamentale.

Richard W. Painter, care a ocupat funcția de avocat șef pentru etică la Casa Albă în timpul președinției lui George W. Bush, a declarat pe X că „este scandalos ca Corpul Inginerilor Armatei să cheltuiască banii contribuabililor pentru a crește debitul unui râu, astfel încât Vance să poată face canotaj, în timp ce reducerile bugetare ale Serviciului Parcurilor Naționale au afectat grav vacanțele de familie pentru toți ceilalți”.

Corpul de ingineri a refuzat să comenteze impactul financiar al creșterii nivelului râului

Purtătorul de cuvânt Gene Pawlik a declarat că agenția din districtul Louisville a crescut temporar debitul din lacul Caesar Creek din sud-vestul Ohio în Little Miami „pentru a sprijini navigarea în siguranță a personalului Serviciului Secret al SUA”. El a spus că această măsură a îndeplinit criteriile operaționale și s-a încadrat în practica normală.

„S-a stabilit că operațiunile nu vor afecta negativ nivelurile apei în aval sau în amonte”, a declarat el într-un comunicat. „Părțile interesate din aval au fost notificate în prealabil cu privire la ușoara creștere a debitului, care a avut loc la 1 august 2025”. Ziua de naștere a lui Vance a fost pe 2 august.

Purtătorul de cuvânt al lui Vance, Taylor Van Kirk, a declarat că vicepreședintele nu știa că nivelul râului a fost ridicat.

„Serviciul Secret ia adesea măsuri de protecție fără știrea vicepreședintelui sau a personalului său, așa cum s-a întâmplat și weekendul trecut”, a declarat ea printr-un mesaj text.