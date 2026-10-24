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Australia a inaugurat un nou aeroport de 5,6 miliarde de dolari australieni, după 15 ani de planificare

Noul aeroport internațional din vestul orașului Sydney, o investiție de 5,6 miliarde de dolari australieni, a primit primii pasageri duminică, 25 octombrie, după mai bine de un deceniu de planificare. Aeroportul va funcționa non-stop și va deservi o zonă metropolitană aflată în expansiune.
Australia a inaugurat un nou aeroport de 5,6 miliarde de dolari australieni, după 15 ani de planificare
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
25 oct. 2026, 02:48, Știri externe
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Noul aeroport internațional Western Sydney este situat în Badgerys Creek, la aproximativ 60 de kilometri vest de centrul orașului Sydney. Acesta va permite companiilor aeriene să opereze zboruri la orice oră, oferind acces la o zonă cu o populație în creștere și diversă din punct de vedere etnic, scrie Reuters.

Aeroportul existent din Sydney, situat mai aproape de centrul de afaceri al orașului, permite decolări și aterizări doar între orele 6:00 și 23:00. Restricțiile limitează opțiunile de programare a zborurilor în comparație cu alte mari orașe australiene, precum Melbourne.

„Pentru prima dată în mai bine de 50 de ani, Australia deschide un aeroport major nou. Este un moment important, pregătit de-a lungul mai multor decenii”, a declarat premierul australian Anthony Albanese, într-un comunicat.

„Sunt foarte mândru să îl inaugurez oficial”, a adăugat acesta.

Capacitate de peste 80 de milioane de pasageri anual

Compania aeriană low-cost Jetstar, divizia de buget a Qantas, urma să opereze duminică primul zbor de plecare al noului aeroport, cu destinația Gold Coast, potrivit unui comunicat al administrației aeroportuare.

Aeroportul are o capacitate de peste 80 de milioane de mișcări de pasageri anual, conform informațiilor prezentate de operator. Această unitate de măsură se referă la totalul pasagerilor care sosesc și pleacă, nu la 80 de milioane de persoane distincte.

Deschiderea pentru pasageri vine după ce zborurile cargo au început să opereze pe aeroport în luna iulie.

Un proiect planificat timp de 15 ani

Aeroportul a fost construit pe un teren de 1.780 de hectare, achiziționat de guvernul federal australian în anii 1980.

Construcția a fost finalizată în iulie 2025, după șapte ani de lucrări și aproximativ 15 ani de planificare.

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