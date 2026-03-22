Autoritățile de la Berlin emit alertă cu privire la o posibilă activitate a grupărilor iraniene în Germania

Ministerul de Interne al Germaniei a declarat că există un risc de atacuri asupra unor obiective evreiești, israeliene și americane din Europa și că astfel de acțiuni ar putea fi efectuate de intermediari, care nu au legături directe cu structurile guvernamentale ale Iranului, potrivit bild.

Conform reprezentanților Ministerului de Interne, serviciile secrete iraniene au apelat anterior la așa-numiții proxi, persoane din mediul criminal sau grupuri organizate, care îndeplinesc sarcini fără o legătură oficială cu Teheranul.

În Germania, astfel de riscuri sunt considerate unul dintre scenariile posibile, de aceea serviciile de securitate federale și regionale operează într-un regim de alertă sporită.

În rapoartele de contrainformații, Iranul rămâne una dintre prioritățile de supraveghere. Serviciile secrete afirmă că au identificat acțiuni pregătitoare, care ar putea fi legate de posibile atacuri asupra unor obiective străine sau a unor oponenți ai autorităților iraniene.

În acest context, a fost întărită securitatea reprezentanțelor diplomatice, a instituțiilor religioase și a obiectivelor asociate cu Israel și SUA.