Fritz: Vila de pe Loga 52 se întoarce în patrimoniul orașului. Va fi transformată în grădiniță

Potrivit acestuia, imobilul revine în patrimoniul orașului, după un proces îndelungat care a inclus litigii și blocaje în instanță, în ciuda faptului că Primăria ar fi redobândit clădirea în acte în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate.

„Vila de pe Loga 52 e una dintre casele cu poveste încâlcită și dubioasă din centru Timișoarei ajunsă după anii 90 în mâinile celor care au luat ilegal multe din imobilele istorice și le-au mutilat. Noi vom face aici grădiniță”, a declarat Fritz.

Edilul a mai precizat că decizia evacuării vine în urma refuzului persoanelor care ocupau imobilul de a părăsi clădirea, în pofida demersurilor legale.

„E un act de dreptate și de însănătoșire a noastră, ca o comunitate care vede că legea e lege pentru toți. Vă promit că indiferent de cât de lung e drumul pentru dreptate nu o să mă dau bătut niciodată atunci când e vorba de Timișoara”, a mai spus primarul.

Conform acestuia, clădirea urmează să fie transformată în grădiniță.