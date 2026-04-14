Fritz: Vila de pe Loga 52 se întoarce în patrimoniul orașului. Va fi transformată în grădiniță

Fritz: Vila de pe Loga 52 se întoarce în patrimoniul orașului. Va fi transformată în grădiniță

Primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că o vilă situată pe strada Loga nr. 52 a fost evacuată, marți, cu sprijinul forțelor de ordine, după ce ar fi fost ocupată ilegal timp de mai multe decenii.
Fritz: Vila de pe Loga 52 se întoarce în patrimoniul orașului. Va fi transformată în grădiniță
Sursa foto: Dominic Fritz﻿/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
14 apr. 2026, 12:09, Social

Potrivit acestuia, imobilul revine în patrimoniul orașului, după un proces îndelungat care a inclus litigii și blocaje în instanță, în ciuda faptului că Primăria ar fi redobândit clădirea în acte în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate.

„Vila de pe Loga 52 e una dintre casele cu poveste încâlcită și dubioasă din centru Timișoarei ajunsă după anii 90 în mâinile celor care au luat ilegal multe din imobilele istorice și le-au mutilat. Noi vom face aici grădiniță”, a declarat Fritz.

Edilul a mai precizat că decizia evacuării vine în urma refuzului persoanelor care ocupau imobilul de a părăsi clădirea, în pofida demersurilor legale.

„E un act de dreptate și de însănătoșire a noastră, ca o comunitate care vede că legea e lege pentru toți. Vă promit că indiferent de cât de lung e drumul pentru dreptate nu o să mă dau bătut niciodată atunci când e vorba de Timișoara”, a mai spus primarul.

Conform acestuia, clădirea urmează să fie transformată în grădiniță.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Ai cablu de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul costă 38.64 lei/lună în aprilie 2026
Gandul
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Mohammad Mohaddessin, opozant-cheie al regimului din Iran: „E nevoie de sute de mii de soldați pentru a ocupa Iranul” EXCLUSIV
Libertatea
Piedone a dezvăluit ce conține, de fapt, parizerul de pe piață! Mezelul e consumat zilnic de români
CSID
Motorul ce a rezistat 140.000 de KM fără schimb de ulei. Caz real cu acest model: „Era mâzgă, era pământ, era absolut îngrozitor”
Promotor