Autoritățile libaneze vor prezenta duminică un plan de dezarmare a grupării Hezbollah

„Armata și guvernul libanez nu vorbesc despre a intra în război. Vorbesc despre cum să convingă Hezbollah să renunțe la arme”, a declarat Barrack adăugând că planul discutat cu președintele Joseph Aoun și premierul Nawaf Salam, urmărește să plaseze toate armele sub controlul statului și să convingă Hezbollah să renunțe la arsenal prin măsuri economice.

Israelul a transmis că este pregătit să își reducă prezența militară dacă armata libaneză va acționa pentru dezarmarea grupării și a descris schimbarea drept „istorică”.

Liderul grupării Hezbollah, Naim Qassem a respins inițiativa, cerând mai întâi retragerea trupelor israeliene din teritoriul libanez. Acest a făcut și un apel către politicienii libanezi, declarând că oprirea inițiativei ar fi o „virtute”.

Trimisul special al Statelor Unite a mai adăugat că economia libaneză va fi susținută de mai multe state din Golf, precum Arabia Saudită sau Qatar, pentru a oferi o alternativă membrilor Hezbollah.

Acesta a declarat: „Dacă cerem unei părți a comunității libaneze să renunțe la mijloacele lor de trai – pentru că atunci când spunem să dezarmăm Hezbollah, vorbim despre 40.000 de oameni plătiți de Iran – nu poți pur și simplu să le iei armele și să le spui: „Mult noroc, du-te și plantează măslini”. Trebuie să-i ajutăm”.