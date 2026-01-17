Avertismentul unui lider european: „Europa nu a avut probabil niciodată atâția dușmani ca astăzi”

Avertismentul lansat de politicianul italian vizează probleme economice, sociale și politice, potrivit Le Figaro. Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, creditat cu salvarea monedei euro de la colaps în 2012, a continuat astfel să avertizeze asupra „agoniei” Bărbatului Continent.

„Europa nu a avut probabil niciodată atâți dușmani ca astăzi”, a spus Mario Draghi, sâmbătă, în timp ce primea Premiul Charlemagne pentru angajamentul său față de integrarea europeană.

Așa cum a mai spus-o, Draghi a avertizat că Europa trebuie să își consolideze economia de urgență.

„Dacă Europa nu este competitivă din punct de vedere economic, nu va avea, pe termen lung, fundamentele financiare, tehnologice și industriale pentru a-și garanta securitatea”, a spus el în timpul unui discurs apăsător.

Avertismentul care se tot repetă

Încă din 2012, Mario Draghi a tras mai multe semnale de alarmă îndemnând UE să își aprofundeze integrarea economică pentru a concura mai bine cu SUA și China.

În raportul său istoric din 2024 privind competitivitatea, el a pledat pentru „reforme radicale” în cadrul UE. Atunci, Mario Draghi a făcut 383 de recomandări, solicitând o reglementare comună a piețelor de capital ale continentului și o reducere generală a birocrației pentru întreprinderi.

Italianul a mai arătat că Europa este supusă unei presiuni economice uriașe pe măsură ce partidele anti-sistem câștigă alegeri pe tot continentul, iar Rusia și SUA devin din ce în ce mai ostile. El s-a referit atât la dușmanii externi cât și la cei interni.

„Trebuie să devenim mai puternici: mai puternici din punct de vedere militar, mai puternici din punct de vedere economic și mai puternici din punct de vedere politic”, a adăugat el.

Un premiu cu câștigători de marcă

Premiul Charlemagne a fost înființat în 1949 pentru a promova integrarea europeană în urma devastărilor provocate de cel de-al Doilea Război Mondial. Numit după Carol cel Mare, regele franc care a devenit împărat și a unificat o mare parte a Europei Occidentale după căderea Imperiului Roman de Vest, premiul este acordat de un comitet format din 17 membri. Ceremonia de acordare a premiului are loc la Aachen, fosta capitală a Imperiului Carolingian.

Papa Francisc, Volodimir Zelenski și poporul ucrainean, președintele francez Emmanuel Macron și fostul președinte ceh Václav Havel sunt și ei printre câștigătorii premiului.