Avioane de război rusești detectate zburând în apropierea Alaskăi pentru a noua oară în acest an

Este a treia oară într-o lună și a noua oară în acest an când NORAD raportează un incident similar, implicând avioane rusești în apropierea Alaskăi. Cel mai recent incident a avut loc miercuri.

NORAD a precizat într-un comunicat emis joi că a detectat și urmărit două avioane Tu-95 și două avioane de vânătoare Su-35, care operau în Zona de Identificare a Apărării Aeriene a Alaskăi (ADIZ).

Nouă avioane americane, un avion E-3 Sentry de comandă și control, patru F-16 și patru cisterne aeriene KC-135 au decolat pentru a identifica și intercepta aparatele rusești, a transmis NORAD.

Avioanele rusești au rămas în spațiul aerian internațional și nu au pătruns în spațiul aerian suveran al Statelor Unite sau al Canadei. Astfel de activități ale Rusiei în apropierea Alaskăi au loc regulat și nu sunt considerate o amenințare, a adăugat NORAD.

Incidentul survine după ce președintele Donald Trump a declarat marți că el crede că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute în fața Rusiei, o schimbare majoră față de apelurile repetate ale republicanului ca Kievul să facă concesii pentru a pune capăt războiului.

Tot marți, NATO a avertizat Rusia că va folosi toate mijloacele pentru a răspunde oricăror încălcări ale spațiului său aerian, după doborârea, în această lună, a unor drone rusești deasupra Poloniei și după raportul Estoniei privind o intruziune a unor avioane de luptă rusești săptămâna trecută.

Trump a spus marți că țările NATO ar trebui să doboare avioane rusești dacă acestea le încalcă spațiul aerian. Întrebat dacă SUA ar sprijini aliații NATO într-o astfel de situație, el a răspuns: „depinde de circumstanțe”.