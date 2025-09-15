Prima pagină » Știri externe » Axios: Netanyahu a vorbit cu Trump înainte ca Israelul să bombardeze Qatarul. Casa Albă susține altă versiune

Axios: Netanyahu a vorbit cu Trump înainte ca Israelul să bombardeze Qatarul. Casa Albă susține altă versiune

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-ar fi informat pe președintele american Donald Trump despre faptul că Israelul intenționa să atace liderii Hamas din Qatar cu puțin timp înainte ca acest lucru să se întâmple. Washingtonul susține, însă, altă versiune.
Axios: Netanyahu a vorbit cu Trump înainte ca Israelul să bombardeze Qatarul. Casa Albă susține altă versiune
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
15 sept. 2025, 23:32, Știri externe

Trei oficiali israelieni care cunosc această situație au declarat pentru Axios că premierul israelian l-a informat pe Trump înainte de a ataca liderii Hamas din Qatar săptămâna trecută. Cu toate acestea, Casa Albă susține că a fost informată abia după ce rachetele erau deja în aer, neavând astfel posibilitatea de a se opune atacului.

Șapte oficiali israelieni au declarat pentru Axios că Washingtonul știa dinainte, chiar dacă timpul necesar pentru a opri atacul ar fi fost foarte scurt.

„Trump știa despre atac înainte ca rachetele să fie lansate. Mai întâi, a avut loc o discuție la nivel politic între Netanyahu și Trump, urmată de una prin canale militare. Trump nu a spus nu”, a afirmat unul dintre înalții oficiali israelieni, notează sursa citată. Un alt oficial a insistat că Trump a fost informat „cu mult timp înainte”, acesta „având posibilitatea de a opri atacul dacă ar fi vrut”.

Versiuni diferite ale SUA și Israelului

Potrivit oficialilor israelieni, Netanyahu a informat Casa Albă foarte târziu, însă suficient de devreme încât atacul să poată fi anulat. Trei oficiali israelieni au declarat pentru Axios că Netanyahu l-a sunat pe Trump în legătură cu atacul iminent în jurul orei 8:00, ora Washingtonului. Primele rapoarte despre explozii în Doha au fost abia la ora 8:51.

Pe de altă parte, versiunea prezentată de oficialii americani era că armata SUA a văzut avioane israeliene în aer și a cerut explicații Israelului. Casa Albă a declarat că emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steven Witkoff, s-a grăbit să avertizeze qatarezii, dar până atunci rachetele deja loviseră.