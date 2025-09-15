Axios: Netanyahu a vorbit cu Trump înainte ca Israelul să bombardeze Qatarul. Casa Albă susține altă versiune

Trei oficiali israelieni care cunosc această situație au declarat pentru Axios că premierul israelian l-a informat pe Trump înainte de a ataca liderii Hamas din Qatar săptămâna trecută. Cu toate acestea, Casa Albă susține că a fost informată abia după ce rachetele erau deja în aer, neavând astfel posibilitatea de a se opune atacului.

Șapte oficiali israelieni au declarat pentru Axios că Washingtonul știa dinainte, chiar dacă timpul necesar pentru a opri atacul ar fi fost foarte scurt.

„Trump știa despre atac înainte ca rachetele să fie lansate. Mai întâi, a avut loc o discuție la nivel politic între Netanyahu și Trump, urmată de una prin canale militare. Trump nu a spus nu”, a afirmat unul dintre înalții oficiali israelieni, notează sursa citată. Un alt oficial a insistat că Trump a fost informat „cu mult timp înainte”, acesta „având posibilitatea de a opri atacul dacă ar fi vrut”.

Versiuni diferite ale SUA și Israelului

Potrivit oficialilor israelieni, Netanyahu a informat Casa Albă foarte târziu, însă suficient de devreme încât atacul să poată fi anulat. Trei oficiali israelieni au declarat pentru Axios că Netanyahu l-a sunat pe Trump în legătură cu atacul iminent în jurul orei 8:00, ora Washingtonului. Primele rapoarte despre explozii în Doha au fost abia la ora 8:51.

Pe de altă parte, versiunea prezentată de oficialii americani era că armata SUA a văzut avioane israeliene în aer și a cerut explicații Israelului. Casa Albă a declarat că emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steven Witkoff, s-a grăbit să avertizeze qatarezii, dar până atunci rachetele deja loviseră.