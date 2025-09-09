Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Israelul a țintit conducerea Hamas / Gruparea a confirmat moartea a cinci membri

UPDATE Hamas confirmă moartea a cinci membri

Hamas a confirmat marți că cinci dintre membrii săi au murit în urma unei lovituri israeliene la Doha, Qatar.

Printre victime se află fiul liderului Khalil al-Hayya și trei angajați din biroul acestuia, potrivit Sky News.

Gruparea susține că atacul a avut ca țintă delegația sa de negociere și că Israelul a eșuat în tentativa de a o „asasina”.

Autoritățile din Qatar au transmis, la rândul lor, că un membru al forțelor de securitate locale a fost ucis în timpul atacului.

Într-un comunicat, Hamas a acuzat Statele Unite că poartă „responsabilitate comună” pentru operațiunea israeliană, fără a oferi detalii suplimentare.

UPDATE Fiul liderului Hamas Khalil Al-Hayya, ucis în atacul israelian din Doha

Un fiu al lui Khalil Al-Hayya, șeful în exil al Hamas și unul dintre cei mai influenți lideri ai grupării, a fost ucis marți în atacul israelian din Doha, potrivit Sky News.

Al-Hayya, unul dintre cei cinci membri ai consiliului de conducere al Hamas, a preluat un rol și mai important după uciderea lui Ismail Haniyeh, în iulie 2024, și a lui Yahya Sinwar, în octombrie anul trecut.

El este văzut ca figură-cheie în structura organizației după aceste pierderi.

Nu este pentru prima dată când familia lui Al-Hayya este vizată.

În 2007, un raid israelian asupra casei sale din cartierul Sejaiyeh, orașul Gaza, a ucis mai mulți membri ai familiei.

În timpul războiului din 2014, locuința fiului său cel mare, Osama, a fost bombardată, atac în urma căruia au murit acesta, soția lui și trei dintre copiii lor.

UPDATE Șeful ONU condamnă „încălcarea flagrantă” a suveranității Qatarului de către Israel

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat „încălcarea flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Qatarului” de către Israel.

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți după-amiază, Antonio Guterres a declarat că a aflat despre atacul asupra Qatarului, stat pe care îl descrie ca „o țară care a jucat un rol foarte pozitiv în obținerea unui armistițiu și eliberarea tuturor ostaticilor”.

„Toate părțile trebuie să depună eforturi pentru a obține un armistițiu permanent, nu pentru a-l distruge”, a afirmat șeful ONU, citat de BBC.

UPDATE Netanyahu: Israelul își asumă întreaga responsabilitate pentru atacurile de la Doha

Biroul lui Benjamin Netanyahu a emis o declarație după atacurile israeliene de la Doha.

„Acțiunea de astăzi împotriva liderilor teroriști de rang înalt ai Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă”, se arată în comunicatul citat de Sky News.

„Israelul a inițiat-o, Israelul a condus-o, iar Israelul își asumă întreaga responsabilitate”, mai scrie în document.

UPDATE Trump ar fi aprobat atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, anunță presa israeliană

Donald Trump ar fi dat undă verde Israelului pentru atacul asupra unor lideri Hamas aflați în capitala Qatarului, transmite Canalul 12 din Israel, citând un oficial israelian.

Doha condamnă raidul aerian drept un act criminal și o amenințare gravă la adresa securității regionale

UPDATE Mai multe surse arabe afirmă că printre liderii Hamas aflați în clădirea lovită de un atac israelian în Doha s-au numărat liderul Hamas din Gaza, Zaher Jabarin, responsabilul mișcării în Cisiordania, Muhammad Darwish, președintele Consiliului Consultativ (Shura) al Hamas, precum și Khaled Mashaal, șeful biroului politic din străinătate.

Știrea inițială: Autoritatea israeliană de radiodifuziune, citând un înalt oficial israelian, a raportat că explozia a fost rezultatul unui atac împotriva unor înalți oficiali Hamas.

Ulterior, într-o declarație, IDF( armata israeliană) a anunțat că a vizat conducerea Hamas într-un atac efectuat de Forțele Aeriene Israeliene.

Declarația nu menționează în mod explicit Qatarul, dar vine în urma rapoartelor privind explozii de amploare în Doha, unde se află conducerea de vârf a Hamas.

„Membrii conducerii care au fost loviți au condus activitățile organizației teroriste timp de ani de zile și sunt direct responsabili de masacrul din 7 octombrie și de declanșarea războiului împotriva Statului Israel”, se arată în declarație.

Armata afirmă că a luat măsuri pentru a reduce pagubele civile în cadrul atacului, inclusiv prin utilizarea de muniții de precizie.

Atacul survine la câteva zile după ce șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a amenințat că va asasina liderii Hamas care trăiesc în străinătate și la câteva ore după ce ministrul de externe al Israelului, Gideon Saar, a afirmat că Israelul a acceptat propunerea de încetare a focului în Gaza prezentată de SUA.

Prima reacție a Qatarului

Majed Al Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Qatarului, a declarat într-un comunicat că țara „condamnă în termenii cei mai fermi” atacul, care, potrivit acestuia, a fost îndreptat împotriva unor clădiri rezidențiale în care locuiau mai mulți membri ai biroului politic al Hamas.

„Acest atac criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și o amenințare gravă la adresa securității și siguranței cetățenilor qatarezi și a rezidenților din Qatar”, se arată în comunicat.

„Condamnând cu fermitate acest atac, statul Qatar afirmă că nu va tolera acest comportament imprudent al Israelului și continuarea perturbării securității regionale, precum și orice acțiune care vizează securitatea și suveranitatea sa. Ancheta se desfășoară la cel mai înalt nivel, iar detalii suplimentare vor fi anunțate de îndată ce vor fi disponibile.”