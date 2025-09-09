Șeful ONU condamnă „încălcarea flagrantă” a suveranității Qatarului de către Israel

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți după-amiază, Antonio Guterres a declarat că a aflat despre atacul asupra Qatarului, stat pe care îl descrie ca „o țară care a jucat un rol foarte pozitiv în obținerea unui armistițiu și eliberarea tuturor ostaticilor”.

„Toate părțile trebuie să depună eforturi pentru a obține un armistițiu permanent, nu pentru a-l distruge”, a afirmat șeful ONU, citat de BBC.

Armata israeliană a anunțat că a desfășurat un atac aerian la Doha, Qatar, țintind conducerea Hamas, în coordonare cu serviciul intern de securitate Shin Bet.