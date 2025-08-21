Liderii lumii cer oprirea noii ofensive a Israelului în Gaza

Ofensiva terestră israeliană asupra orașului Gaza a intrat într-o nouă etapă, după ce armata a anunțat miercuri că a cucerit deja periferia orașului, considerată de Israel un bastion Hamas. Premierul Benjamin Netanyahu ordonase la începutul săptămânii trupelor să preia rapid controlul asupra zonei: „Am instruit armata să avanseze hotărât și să preia controlul asupra orașului Gaza”, a declarat Netanyahu luni.

„Trupele noastre au intrat în zonele de la marginea orașului Gaza”, a declarat purtătorul de cuvânt Effie Defrin, citat joi de Politico. Ofițerul a precizat că 60.000 de rezerviști vor fi mobilizați de luna viitoare.

Reacții internaționale în lanț

Reacțiile internaționale nu au întârziat să apară. Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că Israelul trebuie „să evite moartea și distrugerile masive pe care o operațiune militară împotriva Gazei le-ar provoca inevitabil”.

Președintele francez Emmanuel Macron a atras atenția că ofensiva „riscă să arunce întreaga regiune într-un ciclu de război permanent” și a cerut desfășurarea unei forțe internaționale de menținere a păcii. La rândul său, Ministerul de Externe al Belgiei a îndemnat guvernul israelian să oprească operațiunea numită de Netanyahu „Carele lui Ghedeon II”, explicând că aceasta „va duce la mai multe morți, distrugeri și strămutări în masă”.

În timp ce bombardează Gaza, Netanyahu își extinde coloniile în teritoriul palestinian

Confruntarea militară se desfășoară în paralel cu controversata decizie a Israelului de a aproba construirea a 3.000 de locuințe pentru coloniști israelieni într-o zonă palestiniană din apropierea Ierusalimului, un proiect care ar putea diviza Cisiordania.

„Această decizie trebuie anulată”, au transmis reprezentanții ONU, în timp ce ministrul britanic de externe, David Lammy, a calificat planul drept „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Între timp, negocierile pentru un armistițiu și eliberarea ostaticilor israelieni răpiți de Hamas pe 7 octombrie 2023 continuă. Hamas a acceptat o propunere de mediere formulată de Egipt și Qatar, pe care Israelul a anunțat că o va analiza. Dar în Gaza, bombardamentele și ofensiva terestră nu se opresc, iar populația civilă rămâne prinsă între arme și fragile promisiuni de pace.