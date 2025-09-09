Hamas confirmă moartea a cinci membri în atacul israelian din Doha și acuză SUA de „responsabilitate comună”

Hamas a confirmat marți că cinci dintre membrii săi au murit în urma unei lovituri israeliene la Doha, Qatar.

Printre victime se află fiul liderului Khalil al-Hayya și trei angajați din biroul acestuia, potrivit Sky News.

Gruparea susține că atacul a avut ca țintă delegația sa de negociere și că Israelul a eșuat în tentativa de a o „asasina”.

Autoritățile din Qatar au transmis, la rândul lor, că un membru al forțelor de securitate locale a fost ucis în timpul atacului.

Într-un comunicat, Hamas a acuzat Statele Unite că poartă „responsabilitate comună” pentru operațiunea israeliană, fără a oferi detalii suplimentare.