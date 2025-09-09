Netanyahu: Israelul își asumă întreaga responsabilitate pentru atacurile de la Doha

Biroul lui Benjamin Netanyahu a emis o declarație după atacurile israeliene de la Doha.

„Acțiunea de astăzi împotriva liderilor teroriști de rang înalt ai Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă”, se arată în comunicatul citat de Sky News.

„Israelul a inițiat-o, Israelul a condus-o, iar Israelul își asumă întreaga responsabilitate”, mai scrie în document.

Mai multe relatări din presa israeliană au sugerat că americanii au jucat un rol în operațiune. Anterior, Canalul 12 a citat un oficial israelian care a spus că Donald Trump „a dat undă verde” pentru atac.

Armata israeliană a anunțat marți că a desfășurat un atac aerian la Doha, Qatar, țintind conducerea Hamas. Operațiunea s-a desfășurat în coordonare cu serviciul intern de securitate Shin Bet.

Oficialii israelieni susțin că persoanele vizate au condus activitățile grupării ani la rând și că operațiunea face parte dintr-o strategie de a „învinge organizația teroristă Hamas”.