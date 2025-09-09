Prima pagină » Știri externe » Trump ar fi aprobat atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, anunță presa israeliană

Donald Trump ar fi dat undă verde Israelului pentru atacul asupra unor lideri Hamas aflați în capitala Qatarului, în timp ce Doha condamnă raidul aerian drept un act criminal și o amenințare gravă la adresa securității regionale.
Rareș Mustață
09 sept. 2025, 16:56, Știri externe

Canalul 12 din Israel, citând un oficial israelian, a relatat marți că președintele american Donald Trump a aprobat operațiunea desfășurată de armata israeliană în Doha, care a vizat membri ai biroului politic Hamas.

Atacul a avut loc într-o zonă rezidențială din capitala Qatarului, aproape de clădiri locuite, au declarat surse de securitate citate de Al Jazeera.

Ministerul de Externe al Qatarului a reacționat dur, catalogând atacul drept „laş” și „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Purtătorul de cuvânt Majed Al Ansari a subliniat că Israelul a vizat clădiri rezidențiale unde se aflau mai mulți membri ai conducerii politice Hamas și a avertizat că Doha „nu va tolera acest comportament iresponsabil”.

Autoritățile qatareze au anunțat declanșarea unei anchete la cel mai înalt nivel.

Atacul a avut loc în timp ce o delegație Hamas se afla la Doha pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de încetare a ostilităților, în contextul în care armata israeliană intensifică presiunile asupra orașului Gaza.

Potrivit analiștilor regionali, lovitura asupra liderilor Hamas ar putea submina eforturile diplomatice de a opri conflictul.