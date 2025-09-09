Trump ar fi aprobat atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, anunță presa israeliană

Canalul 12 din Israel, citând un oficial israelian, a relatat marți că președintele american Donald Trump a aprobat operațiunea desfășurată de armata israeliană în Doha, care a vizat membri ai biroului politic Hamas.

Atacul a avut loc într-o zonă rezidențială din capitala Qatarului, aproape de clădiri locuite, au declarat surse de securitate citate de Al Jazeera.

Ministerul de Externe al Qatarului a reacționat dur, catalogând atacul drept „laş” și „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Purtătorul de cuvânt Majed Al Ansari a subliniat că Israelul a vizat clădiri rezidențiale unde se aflau mai mulți membri ai conducerii politice Hamas și a avertizat că Doha „nu va tolera acest comportament iresponsabil”.

Autoritățile qatareze au anunțat declanșarea unei anchete la cel mai înalt nivel.

Atacul a avut loc în timp ce o delegație Hamas se afla la Doha pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de încetare a ostilităților, în contextul în care armata israeliană intensifică presiunile asupra orașului Gaza.

Potrivit analiștilor regionali, lovitura asupra liderilor Hamas ar putea submina eforturile diplomatice de a opri conflictul.