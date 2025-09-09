Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Israelul ar fi lovit conducerea Hamas / Prima reacție a Qatarului după atacul Israelului

UPDATE Trump ar fi aprobat atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, anunță presa israeliană

Donald Trump ar fi dat undă verde Israelului pentru atacul asupra unor lideri Hamas aflați în capitala Qatarului, transmite Canalul 12 din Israel, citând un oficial israelian.

Doha condamnă raidul aerian drept un act criminal și o amenințare gravă la adresa securității regionale

UPDATE Mai multe surse arabe afirmă că printre liderii Hamas aflați în clădirea lovită de un atac israelian în Doha s-au numărat liderul Hamas din Gaza, Zaher Jabarin, responsabilul mișcării în Cisiordania, Muhammad Darwish, președintele Consiliului Consultativ (Shura) al Hamas, precum și Khaled Mashaal, șeful biroului politic din străinătate.

Știrea inițială: Autoritatea israeliană de radiodifuziune, citând un înalt oficial israelian, a raportat că explozia a fost rezultatul unui atac împotriva unor înalți oficiali Hamas.

Ulterior, într-o declarație, IDF( armata israeliană) a anunțat că a vizat conducerea Hamas într-un atac efectuat de Forțele Aeriene Israeliene.

Declarația nu menționează în mod explicit Qatarul, dar vine în urma rapoartelor privind explozii de amploare în Doha, unde se află conducerea de vârf a Hamas.

„Membrii conducerii care au fost loviți au condus activitățile organizației teroriste timp de ani de zile și sunt direct responsabili de masacrul din 7 octombrie și de declanșarea războiului împotriva Statului Israel”, se arată în declarație.

Armata afirmă că a luat măsuri pentru a reduce pagubele civile în cadrul atacului, inclusiv prin utilizarea de muniții de precizie.

Atacul survine la câteva zile după ce șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a amenințat că va asasina liderii Hamas care trăiesc în străinătate și la câteva ore după ce ministrul de externe al Israelului, Gideon Saar, a afirmat că Israelul a acceptat propunerea de încetare a focului în Gaza prezentată de SUA.

Prima reacție a Qatarului

Majed Al Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Qatarului, a declarat într-un comunicat că țara „condamnă în termenii cei mai fermi” atacul, care, potrivit acestuia, a fost îndreptat împotriva unor clădiri rezidențiale în care locuiau mai mulți membri ai biroului politic al Hamas.

„Acest atac criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și o amenințare gravă la adresa securității și siguranței cetățenilor qatarezi și a rezidenților din Qatar”, se arată în comunicat.

„Condamnând cu fermitate acest atac, statul Qatar afirmă că nu va tolera acest comportament imprudent al Israelului și continuarea perturbării securității regionale, precum și orice acțiune care vizează securitatea și suveranitatea sa. Ancheta se desfășoară la cel mai înalt nivel, iar detalii suplimentare vor fi anunțate de îndată ce vor fi disponibile.”