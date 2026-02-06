Barack și Michelle Obama „devin” maimuțe: polemică pe contul Truth al lui Trump

Un videoclip postat de Donald Trump pe Truth, în care familia Obama este reprezentată ca maimuțe, a provocat agitație și este subiectul unei dezbateri aprinse.

Videoclipul nu a fost creat de Trump, ci doar repostat de acesta. Clipul a fost folosit într-o postare care analiza teoria fraudei electorale din 2020, niciodată dovedită, prin care Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din SUA.

Originalul a fost creat de pagina X „xerias_x”. Aceasta s-a întâmplat în octombrie 2025. Prima persoană surprinsă a fost chiar autorul. O parte din videoclipul său fusese repostată de Trump. „Aseară, președintele Trump a postat un videoclip”, a comentat Xerias. „Conținea unul dintre vechile mele clipuri. Ghiciți care este?”. Xerias a repostat postarea lui Trump. Videoclipul a devenit viral în câteva ore.

Mulți au atribuit în mod eronat președintelui Statelor Unite imaginile

Necunoscând originea reală a videoclipului, mulți au atribuit în mod eronat președintelui Statelor Unite imaginile create cu ajutorul inteligenței artificiale. În acestea, fețele lui Barack și Michelle Obama erau suprapuse peste corpurile a două primate. Ca să fie și mai grotesc, pe fundal se aude melodia „The Lion Sleeps Tonight” a formației The Tokens.

În original, însă, apar și alte personalități politice americane, precum Hillary Clinton sub forma unui facocer sau Kamala Harris și Joe Biden sub forma unei broaște țestoase și, respectiv, a unui mandril.

Accent pus de Trump pe partea din videoclip care îi include doar pe Barack și Michelle Obama

Evident, scandalul a izbucnit din cauza accentului pus de Trump pe partea din videoclip care îi include doar pe Barack și Michelle Obama. De asemenea, din cauza faptului că cei doi au fost incluși într-un videoclip care acuza o presupusă fraudă a colectării voturilor.

Atenția democraților s-a concentrat însă doar pe ultimele secunde ale videoclipului, în care apar soții Obama. „Fiecare republican trebuie să denunțe acest lucru. Este un comportament dezgustător din partea președintelui”, a comentat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, pe X.