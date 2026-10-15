Bărbat de 41 de ani, arestat preventiv: s-a culcat cu o fată de 14 ani / I-a cerut imagini sexuale și apoi i le-a trimis mamei ei

Faptele s-au petrecut din octombrie 2025 și până în iunie 2026.

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în perioada octombrie 2025 – iunie 2026, cel în cauză ar fi determinat o victimă minoră, de 14 ani, să producă și să înregistreze materiale cu caracter pornografic, în care să se înfățișeze într-o manieră sexuală explicită și să i le transmită prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, cereri cărora victima le-ar fi și dat curs”, informează IPJ Timiș.

Bărbatul a stocat imaginile primite de la copilă în telefonul mobil și ulterior i-ar fi trimis mamei fetei o astfel de fotografie, potrivit Poliției.

Ba mai mult, individul s-a culcat cu copila de 14 ani.

„Din actele de urmărire penală a reieșit și faptul că, în același interval de timp, cel în cauză ar fi întreţinut relaţii și acte sexuale cu victima minoră”, mai informează IPJ Timiș.

Polițiștii au descins la locuința acestuia situată în orașul Jimbolia, de unde au ridicat mijloace de probă.

Bărbatul de 41 de ani a fost reținut, joi, 14 octombrie. Ulterior acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, la decizia judecătorului de drepturi și libertăți a Tribunalului Timiș.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol săvârșit asupra unui minor.