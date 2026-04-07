Bărbați înarmați au atacat o clădire care găzduiește Consulatul Israelului din Istanbul

Un schimb de focuri a izbucnit marți în fața unei clădiri care găzduiește Consulatul Israelului la Istanbul. Evenimentul s-a soldat cu doi atacatori morți și un ofițer de poliție rănit, a relatat postul de televiziune turc Haberturk, citat de AP.
Sursa: Pixabay
Laurentiu Marinov
07 apr. 2026, 13:25, Știri externe

Raportul menționa că atacatorii purtau arme cu țeavă lungă. Un schimb de focuri cu poliția a ucis doi atacatori, în timp ce un al treilea agresor a fost capturat. Un ofițer a suferit răni în timpul ciocnirii, potrivit AP.

Zona din jurul clădirii a fost rapid izolată. Nu au existat informații imediate despre identitatea atacatorilor sau care ar fi putut fi motivele acestora.

Ministrul Justiției din Turcia, Akin Gurlek, a declarat că a fost lansată o anchetă.

Postul Haberturk a relatat că consulatul ocupă unul sau două etaje în interiorul clădirii înalte.

 

 

 

 

