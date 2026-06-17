BBC va tăia 550 de locuri de muncă, în cadrul planului de reducere a cheltuielilor. Vor fi concedieri și în cadrul diviziei de știri

BBC va tăia 550 de locuri de muncă, o primă etapă a planului de reducere a cheltuielilor cu 500 de milioane de lire sterline în următorii doi ani.

Într-un e-mail transmis angajaților, directorul general interimar al BBC News, Jonathan Munro, a prezentat propunerile. Concret, va înceta emisiunea „The World Tonight” de la Radio 4 și va fi redus numărul de prezentatori permanenți ai emisiunii „Today” de la cinci la patru începând din septembrie, cu un singur prezentator în zilele de sâmbătă.

Totodată, emisiunea „Breakfast” de la BBC One nu va mai fi difuzată duminica dimineața începând din luna septembrie, iar echipele de producție ale emisiunilor „Sunday with Laura Kuenssberg” și „Newsnight” se vor uni.

Vor fi concedieri și în cadrul diviziei de știri, mai exact 200, demers care va aduce la economii de 25 de milioane de lire sterline.

O parte din producțiile TV difuzate în weekend vor fi împărțite între buletinele de știri ale News Channel și BBC One, mai relevă sursa citată.

Propunerile, în contextul migrării publicului spre mediul online

Printre propunerile făcute se află și o revizuire a portofoliului de canale TV și rețele radio, pe măsură ce publicul se îndreaptă către mediul online. În plus, mai sunt propuneri privind reducerea cu 100-150 de ore a programelor proprii din toate genurile comandate, până la sfârșitul anului financiar 2027-28, dar și o reducere de aproximativ 350-400 de ore a conținutului audio la toate posturile și în toate genurile.

Directorul general al BBC, Matt Brittin, a declarat faptul că pachetul de măsuri va duce la economii de aproximativ 160 de milioane de lire sterline din ținta de 500 de milioane.

BBC World Service va lansa o platformă de știri în limba română săptămâna viitoare

Pe de altă parte, la sfârșitul lunii mai, BBC World Service a anunțat oficial că va lansa, în iunie, platforme de știri în limba română și maghiară, cu site-uri și pagini de social media dedicate.

Noile servicii pilot, „BBC News Magyarul” și „BBC News România”, vor publica știri și analize pe site-urile dedicate, bbc.com/magyarul și bbc.com/romania, dar și pe rețelele sociale.

Platforma în limba maghiară, împreună cu paginile de Facebook și Instagram, va fi lansată pe 16 iunie, în timp ce serviciul în limba română va deveni disponibil din 23 iunie. Ulterior, ambele proiecte vor avea și canale pe YouTube și TikTok.

Compania a mai avut servicii dedicate publicului vorbitor de limba maghiară între 1939 și 2005, iar serviciul în limba română a funcționat între 1939 și 2008.