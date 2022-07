Bilanţul inundaţiilor devastatoare care au lovit Kentucky se agravează. Un cuplu şi-a pierdut toţi cei patru copii VIDEO

Guvernatorul acestui stat din sud-estul SUA a avertizat că numărul morţilor ar putea continua să crească.

Printre poveştile tragice care au început să apară la 24 de ore de la dezastru se numără cea a unui cuplu care şi-a pierdut toţi cei 4 copii: aveau 8, 6, 4 şi 2 ani şi locuiau într-o rulotă care a fost luată de ape.

Guvernatorul statului Kentucky a declarat că ar putea dura săptămâni pentru a găsi toate victimele inundaţiilor care au lovit statul, notează nytimes.com.

"Din tot ceea ce am văzut", a declarat guvernatorul Andy Beshear, "am putea actualiza numărul celor pe care i-am pierdut în următoarele câteva săptămâni. În unele dintre aceste zone, este dificil de ştiut cu exactitate câte persoane se aflau acolo."

Drone shots of the #Flooding in #Kentucky after it the water has receded several feet. #KyWx pic.twitter.com/UPgp6XRzx4