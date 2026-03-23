Bill Cosby a fost găsit vinovat de agresiune sexuală și obligat să plătească 19,25 milioane de dolari

Un juriu din California l-a găsit vinovat pe fostul comediant Bill Cosby de agresiune sexuală într-un proces civil desfășurat luni, acordându-i Donnei Motsinger despăgubiri în valoare de 19,25 milioane de dolari.
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 mart. 2026, 23:59, Știri externe

Motsinger a susținut în proces că, în timp ce lucra ca ospătăriță la un restaurant în 1972, a fost drogată și violată de Cosby după ce acesta i-a oferit un pahar de vin în limuzina sa, potrivit The Guardian.

Motsinger l-a dat în judecată pe Cosby după ce statul California și-a modificat legile pentru a schimba termenele de prescripție privind momentul în care acuzatorii pot intenta procese de agresiune sexuală. În remarcile de după verdictul juriului , ea a descris procesul ca fiind un efort de cinci decenii pentru a obține dreptate.

Bill Cosby, cândva unul dintre cei mai de succes bărbați din comedie și o emblemă a divertismentului, a dispărut în mare parte din ochii publicului în ultimul deceniu, pe fondul acuzațiilor de abuz sexual. Pe lângă zecile de femei care l-au acuzat pe Cosby de droguri și agresiune sexuală, acesta s-a confruntat cu o serie de procese civile – inclusiv un proces în care jurații din comitatul Los Angeles, în 2022, au constatat că a agresat sexual o fată de 16 ani la conacul Playboy în 1975.

Recomandarea video

ANALIZĂ Cine (mai) conduce Iranul?
G4Media
Te trezești peste noapte, în jurul orei 03:00? Ce spune un expert despre acest fenomen: „Corpul nostru va crede că este o problemă”
Gandul
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Prima țară din NATO care va integra dronele în toate unitățile militare: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm constant sistemele”
Libertatea
Alertă alimentară înainte de Paște! Carne contaminată cu Salmonella. S-au retras peste 50 de kilograme din magazine
CSID
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor