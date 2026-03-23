Bill Cosby a fost găsit vinovat de agresiune sexuală și obligat să plătească 19,25 milioane de dolari

Motsinger a susținut în proces că, în timp ce lucra ca ospătăriță la un restaurant în 1972, a fost drogată și violată de Cosby după ce acesta i-a oferit un pahar de vin în limuzina sa, potrivit The Guardian.

Motsinger l-a dat în judecată pe Cosby după ce statul California și-a modificat legile pentru a schimba termenele de prescripție privind momentul în care acuzatorii pot intenta procese de agresiune sexuală. În remarcile de după verdictul juriului , ea a descris procesul ca fiind un efort de cinci decenii pentru a obține dreptate.

Bill Cosby, cândva unul dintre cei mai de succes bărbați din comedie și o emblemă a divertismentului, a dispărut în mare parte din ochii publicului în ultimul deceniu, pe fondul acuzațiilor de abuz sexual. Pe lângă zecile de femei care l-au acuzat pe Cosby de droguri și agresiune sexuală, acesta s-a confruntat cu o serie de procese civile – inclusiv un proces în care jurații din comitatul Los Angeles, în 2022, au constatat că a agresat sexual o fată de 16 ani la conacul Playboy în 1975.