Sociologul Alfred Bulai a fost trimis în judecată pentru agresiune sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual

Potrivit procurorilor, Bulai a profitat de caliatea sa de profesor și a cerut favoruri sexuale unei studente de mai multe ori.

„La data de 04.07.2022, în timp ce se aflau în camera în care era cazat inculpatul Bulai Alfred în contextul sesiunii individuale de feedback din ultima zi a stagiului de practică efectuat în com. Sadova, jud. Suceava, prin exercitarea de presiuni psihice, umilirea şi prin impunerea unei anume conduite privind viaţa sa sexuală, profitând totodată de poziția de autoritate decurgând din relația cadru didactic-student, a constrâns-o moral pe persoana vătămată B. T. să suporte un act de natură sexuală prin aceea că a determinat-o să se dezbrace de tricou, în vederea obţinerii satisfacţiei sexuale.

În perioada 29.06.2023 – 09.07.2023, în cadrul stagiului de practică efectuat în com. Albac, jud. Alba, aflându-se singuri în camera unde era cazat, în contextul şedinţei individuale de feedback, profitând de poziția de autoritate asupra persoanei vătămate B. T., decurgând din relaţia cadru didactic – student, a pretins din partea acesteia, în mod indirect, prin sugestii sexuale conotative, în vederea obţinerii satisfacţiei sexuale, favoruri de natură sexuală respectiv ca persoana vătămată să se dezbrace de tricou și sutien”, au precizat într-un comunicat de presă procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

În timpul aceluiași stagiu de practică din județul Alba, sub pretextul de a o consola respectiv că ar efectua manevre de acupunctură, profitând de imposibilitatea tinerei studente de a îşi exprima voinţa urmare a unui atac de panică precum şi profitând de poziția sa de autoritate, Bulai „a comis împotriva acesteia acte de natură sexuală constând în atingeri şi mângâieri de natură sexuală în zona picioarelor, a spatelui şi umerilor, iar ulterior, la jumătatea stagiului de practică din com. Albac, jud. Alba, aflându-se în foişorul din curtea

pensiunii unde erau cazați, a încercat să o sărute forţat pe persoana vătămată B.T.”, au mai precizat procurorii.

Anul următor, în cursul lunii martie 2024, „sub pretextul organizării festivităţii de absolvire şi aflându-se singuri în autoturismul său marca Dacia Duster, inculpatul Bulai Alfred prin sugestii şi întrebări conotative respectiv prin gesturi

constând în atingeri cu tentă sexuală, a pretins din partea acesteia favoruri de natură sexuală anume de a întreține relații sexuale”.

Ulterior, Alferd Bulai i-a mai cerut studentei să întrețină relații sexuale.

„La data de 14.03.2024, profitând de poziția de autoritate asupra persoanei

vătămate B. T. decurgând din relaţia cadru didactic – student, sub pretextul organizării festivităţii de absolvire, i-a propus se întâlnească la o terasă din Bucureşti, sector 1, zona Agronomiei, unde a condus-o de la sediul SNSPA cu autoturismul personal marca Dacia Duster, iar prin sugestii şi discuţții conotative relative la sexualitatea victimei respectiv prin gesturi cu tentă sexuală manifestate prin atingeri la nivelul mâinilor şi picioarelor, a pretins din partea acesteia favoruri de natură sexuală anume să întreţine relaţii sexuale;

În cursul lunii mai 2024, profitând de poziția de autoritate asupra persoanei vătămate B. T. decurgând din relaţia cadru didactic-student, în contextul interacţiunilor impuse de acesta victimei în timpul pauzelor de la orele curs, prin sugestii şi afirmaţii conotative relative la viața sexuală a victimei, respectiv prin sugerarea unei dependenţe a carierei sale de persoana inculpatului, a pretins din partea acesteia favoruri de natură sexuală constând în a întreţine relaţii sexuale”, se precizează în comunicat.

Alte dosare au fost clasate din cauza prescripției

Totodată, urmare a finalizării urmării penale în cauză, procurorii de caz au dispus clasarea cauzei cu privire la infracţiunea de agresiune sexuală şi infracţiunea de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual săvârşite în luna iulie 2014 împotriva unei alte victime, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale anterior sesizării organelor judiciare.

Pe parcursul urmăririi penale procurorii au audiat o altă femeie care a relatat incidente similare referitor la Alfred Bulai, petrecute în perioada 2002 – 2003 pentru a care a intervenit prescripţia răspunderii penale anterior sesizării organelor judiciare.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Profesorul Alfred Bulai a fost arestat preventiv în 5 septembrie 2024, în dosarul de hărţuire sexuală. El a fost acuzat de mai multe studente de hărţuire sexuală.

În timpul arestului preventiv, Alfred Bulai a suferit un infarct şi a fost dus de urgenţă la spital.