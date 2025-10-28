Bill Gates primește undă verde pentru reactorul nuclear experimental

Comisia de Reglementare Nucleară (NRC) a finalizat evaluarea impactului asupra mediului pentru reactorul experimental de 345 MWe și a confirmat că nu există obstacole care ar putea împiedica construcția acestuia.

Următorul pas este o evaluare finală a siguranței, programată pentru sfârșitul anului 2025, înainte de începerea construcției. Centrala va fi operațională până în 2030, scrie Il Messaggero.

Reactorul de 345 de megawați este răcit cu sodiu lichid și dispune de un sistem inovator de stocare a energiei care folosește sare topită. Această tehnologie transformă întreaga centrală nucleară într-o baterie gigantică la scară de rețea electrică. În funcționare normală, reactorul produce o putere de bază constantă de 45 de megawați. Când cererea de energie crește brusc în rețea, centrala poate crește rapid producția și poate atinge 500 de megawați în doar câteva minute. Practic, centrala funcționează ca o baterie uriașă pentru rețeaua electrică, stocând energia sub formă de căldură în sarea topită și eliberând-o rapid atunci când este nevoie.

Este prima centrală nucleară avansată la scară comercială din SUA și reprezintă o descoperire tehnologică majoră

Energiile regenerabile sunt intermitente, iar bateriile clasice sunt scumpe. Acest reactor poate stoca căldura, furniza energie constantă și crește puterea când rețeaua are cea mai mare nevoie.

Este un răspuns la cererea tot mai mare de energie și un ajutor în lupta împotriva schimbărilor climatice, promovând independența energetică a SUA și reducând nevoia de combustibili fosili.

Într-un articol publicat pe Gates Notes, miliardarul a comentat cu entuziasm: „Astăzi, mă aflu în orașul Kemmerer, Wyoming, pentru a sărbători ultima fază a unui proiect la care se lucrează de peste 15 ani: proiectarea și construirea unei centrale nucleare de nouă generație”.

„Când va intra în funcțiune (probabil în 2030), va fi cea mai avansată centrală nucleară din lume, mult mai sigură și cu mult mai puține deșeuri decât reactoarele convenționale”, a continuat el.

Gates a subliniat în articolul său că energia nucleară este esențială pentru satisfacerea nevoilor energetice și eliminarea emisiilor de carbon, dar centralele sunt scumpe de construit, iar erorile umane pot provoca accidente. În plus, există riscul de a lăsa în urmă comunități care au furnizat energie timp de decenii.

„Centrala Natrium este proiectată pentru a rezolva aceste probleme și multe altele”, a declarat Gates.