Biserica Norvegiană cere scuze comunității LGBTQ+ pentru discriminare: Nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată

Biserica Norvegiei a cerut scuze publice comunității LGBTQ+ pentru discriminarea și răul pe care le-a provocat.

„Biserica din Norvegia a provocat rușine, mare rău și durere persoanelor LGBTQ+”, a recunoscut joi Olav Fykse Tveit, episcop președinte al Bisericii.

„Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată și de aceea îmi cer scuze astăzi”, a continuat oficialul.

Tveit a mai precizat: „Discriminarea, tratamentul inegal și hărțuirea” au făcut ca unii dintre membrii acestei comunități să-și piardă credința. Scuzele publice au fost urmate de o slujbă religioasă la Catedrala din Oslo.

Discursul a avut loc la London Pub, unul dintre cele două baruri vizate într-un atac armat din 2022, în care doi oameni au murit și alți nouă au fost răniți în timpul sărbătorilor Pride din Oslo. Autorul atacului, un norvegian de origine iraniană, membru al statului Islamic, a fost condamnat la cel puțin 30 de ani pentru crime.

Asemeni multor religii ale lumii, Biserica Norvegiei – biserică evanghelică luterană, care reprezintă cea comunitate religioasă din Norvegia – a marginalizat o lungă perioadă de timp comunitatea LGBTQ+. Biserica le-a refuzat membrilor comunității să devină pastori sau să facă ritualul cununiei religioase.

Norvegia, din ce în ce mai liberală

În anii ’50, episcopii bisericii caracterizau persoanele homosexuale drept „pericol social de proporții globale”. De-a lungul timpului, însă, societatea norvegiană a ajuns din ce în ce mai liberală, devenind a doua din lume care a permis parteneriatele între persoanele de același sex în 1993. De asemenea, în 2009 Norvegia a fost prima țară care a permis căsătoriile între persoanele de același sex. Biserica Norvegiană a urmat, treptat, acest trend.

În 2007, Biserica Norvegiei a început hirotonirea pastorilor homosexuali, iar cuplurile de același sex au permisiunea de a se căsători religios încă din 2017.

Episcopul președinte al Bisericii Norvegiei, Olav Fykse Tveit, a participat în 2023 la parada Pride din Oslo, prezența sa la evenimentul de acest gen fiind o premieră pentru Biserică.