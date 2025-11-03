Doi bărbaţi acuzaţi că au plănuit atacuri teroriste în barurile LGBTQ+ din Detroit

Mohmed Ali, Majed Mahmoud şi complicii lor au fost inspiraţi de extremismul grupării Statul Islamic, potrivit unei plângeri penale de 72 de pagini dezvăluite în instanţa federală. Anchetatorii spun că un minor, identificat doar ca Persoana 1, a fost profund implicat în discuţii, potrivit AP.

„Eroii noştri americani au împiedicat un atac terorist”, a declarat procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe X.

Bărbaţii, descrişi ca fiind prea tineri pentru a consuma alcool, au căutat baruri LGBTQ+ în Ferndale pentru un posibil atac, potrivit plângerii.

Înainte de a efectua arestările vineri, agenţii FBI i-au supravegheat timp de săptămâni, folosind chiar şi o cameră montată pe un stâlp în faţa unei case din Dearborn, potrivit documentelor depuse la tribunal. Anchetatorii au avut acces şi la chat-uri criptate şi alte conversaţii şi au cercetat postările de pe reţelele de socializare.

FBI a declarat că a devenit interesat de Ali, Mahmoud şi a treia persoană în timp ce investiga un alt bărbat şi culegea informaţii despre o convorbire de grup din iulie, care a fost înregistrată de o sursă confidenţială.

Ali şi Mahmoud au fost acuzaţi de primirea şi transferul de arme şi muniţie pentru terorism. Ei au comparut luni în faţa curţii federale şi vor rămâne în arest cel puţin până la audierea de detenţie din 10 noiembrie.

Avocaţii apărării William Swor şi Amir Makled au refuzat să comenteze. Makled a părut să respingă acuzaţiile în weekend, spunând că acestea sunt rezultatul „isteriei” şi „al propagării fricii”.

Mahmoud cumpărase recent peste 1.600 de cartuşe care puteau fi folosite pentru puşti de tip AR-15, iar amândoi se antrenaseră la poligoane de tir, a afirmat guvernul.

FBI a declarat că bărbaţii se refereau în mod repetat la „dovleci” în conversaţiile lor, o referinţă la un atac de Halloween. Dosarul instanţei arată că Persoana 1, minorul, îl consulta în mod regulat pe tatăl unui „ideolog extremist islamic local” cu privire la momentul în care să comită o „faptă bună”.

Directorul FBI, Kash Patel, a anunţat arestările vineri, dar nu au fost divulgate detalii la momentul respectiv, în timp ce agenţii percheziţionau locuinţe în Dearborn şi un depozit închiriat de Ali în apropierea oraşului Inkster.

Percheziţiile au dus la descoperirea unor veste tactice şi rucsacuri, puşti de tip AR-15, muniţie, pistoale încărcate şi camere GoPro, a declarat FBI.