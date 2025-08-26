Bolivia: Candidatul de dreapta promite să renunțe la acordurile privind litiul cu China și Rusia

Candidatul prezidențial de dreapta din Bolivia , Jorge Quiroga, a promis luni că va renunța la acordurile de extracție a litiului de miliarde de dolari încheiate de guvernul demisionar cu Rusia și China, dacă va fi ales lider, potrivit France 24.

„Nu recunoaștem contractele (președintelui demisionar Luis) Arce… Haideți să le oprim, nu vor fi aprobate”, a declarat pentru AFP într-un interviu Quiroga, educat în SUA, care a promis o schimbare majoră a alianțelor Boliviei dacă va fi ales președinte în octombrie.

Quiroga a ocupat locul al doilea în primul tur al alegerilor prezidențiale din Bolivia, din 17 august, cu 26,7% din voturi, în spatele senatorului de centru-dreapta Rodrigo Paz, cu 32%. Mișcarea spre Socialism (MAS), la putere din 2006, a suferit o înfrângere istorică, alegătorii pedepsind partidul fondat de emblematicul fost președinte Evo Morales din cauza unei crize economice profunde.

Quiroga și Paz se vor confrunta acum într-un duel în turul doi pentru președinție, pe 19 octombrie.

Soarta zăcămintelor de litiu din Bolivia – printre cele mai mari din lume, din metalul utilizat în bateriile smartphone-urilor și vehiculelor electrice – este un subiect fierbinte în campanie.