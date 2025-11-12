Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova

Printre acestea se numără Acordul privind călătoria fără vize ale cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992.

Guvernul de la Chișinău precizează într-un comunicat că renunțarea la acest acord nu va schimba semnificativ regimul actual de călătorii, deoarece Republica Moldova a încheiat acorduri bilaterale cu majoritatea statelor CSI.

„Denunțarea acordului va avea efect direct doar în raport cu Republica Tadjikistan și Republica Kârgâză, țări cu care nu există astfel de înțelegeri bilaterale. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor putea continua să călătorească fără vize în majoritatea statelor CSI”, se arată în comunicat.

Comisia Europeană a recomandat Moldovei ajustarea politicii în domeniul vizelor la lista UE a țărilor terțe care au nevoie de viză, în special țările terțe care prezintă riscuri în materie de migrație ilegală sau securitate pentru UE.

Nu mai corespund obiectivelor

Guvernul anunță că, în perioada anilor 1999-2001 Acordul de la Bișkek din 1992 a fost denunțat de Federația Rusă, Kazahstan, Uzbekistan și Turkmenistan.

Totodată, în şedinţa Guvernului de miercuri s-a decis denunțarea și a altor acorduri care și-au pierdut actualitatea. Acestea vizează cooperarea în domenii precum cooperarea în domeniul chimiei și petrochimiei, utilizarea gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto, colaborarea în domeniul ecologiei și protecției mediului natural ambiant, principiile și ordinea efectuării transporturilor militare, principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) și măsurile de asigurare a ameliorării achitărilor dintre organizațiile economice ale statelor membre CSI.

„Colaborările în domeniile menționate nu mai corespund obiectivelor de modernizare, digitalizare și ecologizare a economiei naționale a țării noastre, precum şi standardelor tehnice. Decizia de denunțare a acestor acorduri a fost determinată și de pierderea relevanței lor în raport cu noile orientări strategice ale Republicii Moldova, obiectivul național de integrare europeană și angajamentele asumate prin Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”, transmite Guvernul de la Chișinău.