Brânzeturile britanice, taxate mai dur în SUA. Cheddar și Stilton pierd teren în fața concurenței din UE

Majoritatea exporturilor britanice către piața americană sunt acum taxate cu un tarif suplimentar de 10%, aplicat peste tarifele existente cunoscute ca most-favored nation (MFN). În timp ce Uniunea Europeană a obținut un tarif fix de 15% pentru bunurile exportate, multe produse britanice – inclusiv brânzeturile – ajung să suporte taxe mai mari decât cele europene, scrie POLITICO.

Pierderi majore pentru cheddar și Stilton

Cheddarul britanic, care reprezintă aproximativ 75% din totalul exporturilor de lactate ale Regatului Unit, este acum supus unor tarife de până la 26%, în timp ce competitorii europeni plătesc doar 15-16%. Stiltonul britanic se confruntă cu taxe de 22-27%, ceea ce îi reduce competitivitatea pe piața americană. Liderii industriei, precum Rod Addy de la Provision Trade Federation și Robin Skailes de la Cropwell Bishop Creamery, avertizează că aceste tarife vor aduce pierderi semnificative producătorilor și vor forța scumpiri pentru consumatorii americani.

Producătorii britanici acuză guvernul

Exportatorii de lactate consideră că guvernul britanic a negociat un acord nefavorabil, concentrându-se pe industria auto și ignorând sectorul alimentar.

„Guvernul a prezentat acest acord ca un succes, dar în realitate suntem mai dezavantajați decât europenii”, a declarat Skailes.

Companii precum Coombe Castle International, care exportă o treime din producție în SUA, avertizează că vor pierde competitivitatea în fața Irlandei și altor producători din UE.

În 2024, Marea Britanie a exportat aproape 10.000 de tone de brânzeturi în valoare de peste 75 milioane de lire sterline. În prima jumătate a lui 2025, exporturile au ajuns la 4.365 tone, valorând 36 milioane de lire. Noile tarife SUA exporturi brânzeturi britanice riscă să reducă aceste cifre, afectând direct veniturile fermierilor și ale producătorilor britanici.