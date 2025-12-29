Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, într-un cimitir aflat în apropierea mării

Declarația a fost dată, luni, de un purtător de cuvânt al autorităților locale din orașul situat pe Coasta de Azur.

Funeraliile vor avea loc la o biserică din Saint-Tropez, iar fiind urmate de slujba de înmormântare care va avea loc săptămâna viitoare, în 7 ianuarie. Ceremonia de înmormântare va fi una privată, potrivit reprezentanților fundației Brigitte Bardot, citați de AFP.

Cunoscuta actriță Brigitte Bardot s-a stins din viață, duminică, la vârsta de 91 de ani. Ea a fost un adevărat star al anilor ’50 și ’60 și ’70, remarcându-se în filme precum Shalako, „Masculine Feminine”, „L’histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise” sau „Les novices”.

După aflarea veștii despre moartea fostei actrițe, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Bardot a întruchipat „o viață de libertate”. „O existență franceză, o strălucire universală. Ne-a emoționat. Plângem pierderea unei legende a secolului”.

În ultima parte a vieții sale Brigitte a ales să se dedice îngrijirii animalelor.