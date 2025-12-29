Prima pagină » Știri externe » Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, într-un cimitir aflat în apropierea mării

Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, într-un cimitir aflat în apropierea mării

Cunoscuta actriță și cântăreață franceză, Brigitte Bardot va fi înmormântată într-un cimitir aflat în apropierea mării în Saint-Tropez, potrivit Reuters.
Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, într-un cimitir aflat în apropierea mării
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
29 dec. 2025, 21:43, Știri externe

Declarația a fost dată, luni, de un purtător de cuvânt al autorităților locale din orașul situat pe Coasta de Azur.

Funeraliile vor avea loc la o biserică din Saint-Tropez, iar fiind urmate de slujba de înmormântare care va avea loc săptămâna viitoare, în 7 ianuarie. Ceremonia de înmormântare va fi una privată, potrivit reprezentanților fundației Brigitte Bardot, citați de AFP.

Cunoscuta actriță Brigitte Bardot  s-a stins din viață, duminică, la vârsta de 91 de ani. Ea a fost un adevărat star al anilor ’50 și ’60 și ’70, remarcându-se în filme precum Shalako, „Masculine Feminine”, „L’histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise” sau „Les novices”. 

După aflarea veștii despre moartea fostei actrițe, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Bardot a întruchipat „o viață de libertate”. „O existență franceză, o strălucire universală. Ne-a emoționat. Plângem pierderea unei legende a secolului”.

În ultima parte a vieții sale Brigitte a ales să se dedice îngrijirii animalelor.

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
Toate detaliile despre operațiunile RAR, în 2026. Ce trebuie să știe șoferii
Gandul
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă
Cancan
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
Libertatea
Leacuri din bătrâni pentru arsuri la stomac. La ce să apelezi dacă ai mâncat prea mult de Sărbători
CSID
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor