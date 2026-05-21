Calendarul „preoților sexy” din Roma, demascat după 23 de ani: cine erau de fapt modelele

Așa-numitul „Calendario Romano”, devenit celebru în ultimele două decenii pentru fotografiile cu tineri îmbrăcați în haine preoțești, este acum în centrul unei controverse după ce unul dintre modelele principale a recunoscut că nu a fost niciodată seminarist sau preot. Potrivit Associated Press, Giovanni Galizia, imaginea de pe coperta calendarului în numeroase ediții din ultimii 23 de ani, era doar un adolescent de 17 ani când a pozat pentru fotografii.

„Preotul sexy” este acum steward la o companie aeriană

Astăzi, Giovanni Galizia are 39 de ani și lucrează ca steward pentru o companie aeriană spaniolă. El spune că ședința foto a fost făcută mai mult în glumă. Nici nu și-a imaginat, dealtfel, că imaginile vor deveni atât de celebre în întreaga lume. „Era zâmbetul unui adolescent stânjenit”, a spus Galizia pentru AP, amintindu-și cum prietenii lui râdeau în timp ce poza îmbrăcat ca un preot. Calendarul, vândut de ani întregi în magazinele turistice din Roma, a fost descris adesea drept „calendarul preoților sexy”, deși Vaticanul nu are nicio legătură oficială cu produsul.

Dezvăluirea a devenit virală în Italia

Povestea a explodat după ce presa italiană a dezvăluit că multe dintre modelele din calendar nu sunt clerici reali. Fotograful Piero Pazzi, creatorul proiectului, a recunoscut că doar aproximativ o treime dintre persoanele din ediția 2027 sunt preoți adevărați. Restul sunt modele, prieteni sau persoane recrutate special pentru fotografii. Totuși, Pazzi insistă că proiectul a fost conceput ca un exercițiu artistic și nu ca o încercare de a păcăli publicul.

Un suvenir devenit celebru în toată lumea

Calendarul se vinde de ani buni în apropierea Vaticanului și costă aproximativ opt euro. Unii comercianți spun că vând zilnic mai multe exemplare turiștilor veniți din întreaga lume. Popularitatea produsului a ajuns până în Coreea de Sud, unde calendarul a devenit cunoscut mai ales printre tineri. Un preot sud-coreean aflat la Roma a declarat pentru AP că mulți oameni privesc calendarul cu umor și îl consideră o modalitate de a face imaginea preoților „mai apropiată și mai umană”.

Galizia spune că nu înțelege de ce fotografiile au fost considerate atât de „sexy”. El admite, totuși, că ideea de a combina simbolurile religioase cu imaginea unor tineri atrăgători creează inevitabil controverse. „Să reușești să fii sexy purtând guler de preot nu e puțin lucru”, a glumit el.