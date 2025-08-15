California respinge planul SpaceX de a dubla numărul de lansări de rachete

Decizia a fost luată pe fondul unui proces în desfăşurare intentat de Elon Musk împotriva Comisiei, după ce aceasta a respins în octombrie anul trecut o măsură ce presupunea creşterea numărului de lansări de la 36 la 50.

Vicepreşedinta comisiei, Caryl Hart a criticat lipsa de transparenţă a instituţiilor în cauză, Forţele Aeriene, Forţa Spaţială şi SpaceX. „Există o serie de întrebări fără răspuns care ne fac absolut imposibil să ne implicăm”, a declarat aceasta.

Deşi votul blochează iniţiativa, oficialii militari o pot continua motivând dreptul federal ce primează în faţa reglementărilor statale.

De asemenea, SpaceX şi Forţa Spaţială plănuiesc construirea unui al doilea sit de lansare la baza Vandenberg.