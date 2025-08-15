Prima pagină » Știri externe » California respinge planul SpaceX de a dubla numărul de lansări de rachete

Comisia pentru Coastă din California a respins joi, în unanimitate, cererea Forţei Spaţiale de a dubla numărul de lansări SpaceX de la baza Vandenberg, de la 50 la 100 pe an, motivând decizia prin lipsa datelor despre impactul lansărilor asupra mediului, anunţă Politico.
Radu Mocanu
15 aug. 2025, 07:19, Știri externe

Decizia a fost luată pe fondul unui proces în desfăşurare intentat de Elon Musk împotriva Comisiei, după ce aceasta a respins în octombrie anul trecut o măsură ce presupunea creşterea numărului de lansări de la 36 la 50.

Vicepreşedinta comisiei, Caryl Hart a criticat lipsa de transparenţă a instituţiilor în cauză, Forţele Aeriene, Forţa Spaţială şi SpaceX. „Există o serie de întrebări fără răspuns care ne fac absolut imposibil să ne implicăm”, a declarat aceasta.

Deşi votul blochează iniţiativa, oficialii militari o pot continua motivând dreptul federal ce primează în faţa reglementărilor statale.

De asemenea, SpaceX şi Forţa Spaţială plănuiesc construirea unui al doilea sit de lansare la baza Vandenberg.