Cartonaș sportiv cu Michael Jordan și Kobe Bryant vândut pentru aproape 13 milioane de dolari. De ce este atât de special

Cartonul 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman, care a fost vândut în Dallas, Texas, prin Heritage Auctions, prezintă imagini ale celor două vedete, precum și semnăturile lor și logo-urile NBA de pe tricourile lor. Identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită.

„Cererea pentru acestonaș este astronomic, ceea ce este logic, deoarece are totul, inclusiv fotografii, patch-uri de tricou și semnături ale celor doi dintre cei mai mari jucători care au pășit vreodată pe teren”, a declarat Chris Ivy, directorul Heritage Sports Auctions, într-o declarație din iulie.

„Cartonașul Dual Logoman oferit în această licitație este singurul exemplar creat care include doar pe Michael Jordan și Kobe Bryant, ceea ce îl face cel mai căutat exemplar din incredibila serie Upper Deck Logoman și, din cauza morții tragice a lui Kobe Bryant în 2020, va rămâne întotdeauna singurul”.

$12,932,000 USD! All-time record for any card, and still going… 😳💸https://t.co/Z4utgCAQql pic.twitter.com/3185GPA0Ie — Fabio Del Rio ⚾️ 📊 🃏 (@FDR_75) August 24, 2025

Acest cartonaş record este cunoscut sub numele de „2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant” şi a depăşit recordul cartonaşului „1952 Topps Mickey Mantle”, care a fost vândut cu 12,6 milioane de dolari în august 2022.

Cartonaşul Jordan/Bryant este al doilea ca valoare în topul obiectelor sportive de colecţie, după tricoul lui Babe Ruth din World Series din 1932, cunoscut sub numele de „called shot”. Această mică bucată de istorie s-a vândut în 2024 cu 24,12 milioane de dolari.