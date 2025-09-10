Cazul fostului ofițer SIS, în atenția premierului Dorin Recean. Autoritățile din Republica Moldova cooperează cu România

În cadrul unei conferințe de presă, Daniel Vodă a subliniat că orice act de trădare de patrie și transmiterea de informații secrete necesită „o calificare juridică corespunzătoare”. Potrivit acestuia, cazul fostului ofițer SIS este de rezonanță nu doar pentru Republica Moldova și România, ci și la nivel regional, motiv pentru care toate instituțiile responsabile vor desfășura investigațiile necesare, scrie NewsMaker.md

Autoritățile din Republica Moldova cooperează cu România în cazul fostului ofițer SIS

Întrebat dacă Guvernul de la Chișinău a deschis o anchetă paralelă, Vodă a menționat că „nu poate vorbi în numele altor instituții”, dar a reiterat faptul că Serviciul de Informații și Securitate cooperează deja cu partenerii externi.

„Cazul este în gestiune la partea română. Asta înseamnă că autoritățile Republicii Moldova, în capacitate oficială, urmează să conlucreze foarte strâns cu colegii din România”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Cazul fostului ofițer SIS, sub monitorizarea premierului Dorin Recean

În ceea ce privește implicarea premierului, Vodă a confirmat că Dorin Recean este informat constant asupra evoluției.

„Este evident că acest caz se află în atenția conducerii Republicii Moldova și toate acțiunile necesare vor fi întreprinse, inclusiv pe partea de investigare în Republica Moldova”, a mai adăugat oficialul.

Cazul fostului ofițer SIS ridică semne de întrebare majore privind securitatea națională și rețelele de influență externă, autoritățile de la Chișinău promițând că vor depune „toate eforturile” pentru ca cei implicați să răspundă conform legii.