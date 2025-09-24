Dorin Recean: Rusia face campanie în Moldova. Scopul este să preia puterea la Chișinău

Federația Rusă este în campanie electorală, nu la ea acasă, ci în țara noastră, spune premierul Republicii Moldova, Dorin Recean: „Scopul este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor”.

„Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în țară, iar Federația Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în țara noastră. Scopul este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor. Dragi cetățeni, știu că presiunea devine tot mai mare. Probele tot mai multe despre acțiunile subversive ale Rusiei cresc îngrijorarea în societate. Vă asigur de un lucru: statul Republica Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație. Cunoaștem schemele Kremlinului – instituțiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023 și 2024 – prin votul cinstit al cetățenilor – am oprit această tentativă de capturare a Republicii Moldova”, a spus miercuri, într-o conferință de presă, premierul Dorin Recean.

El acuză faptul că, după eșecul de anul trecut, Kremlinul cheltuie și mai mulți bani, implică și mai mulți oameni ca să saboteze alegerile în Republica Moldova.

Șeful Guvernului susține că metodele folosite sunt tot mai radicale. Printre aceste metode, el amintește implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă: „Luni, am văzut cum SIS, IGP și PCCOCS au informat despre reținerea a peste 70 de persoane. Tineri între 19 și 40 de ani au fost duși la antrenamente în Serbia, coordonate de persoane din serviciile speciale rusești, așa-numitul GRU, și învățați cum să provoace violențe. Au fost antrenați cum să utilizeze arme de foc, cum să rupă cordonul poliției. În urma perchezițiilor au fost găsite arme, bastoane, corturi, zeci de mii de euro, haine de camuflaj, grenade. Urmărirea penală a stabilit legătura clară a acestora cu serviciile rusești, dar și cu partide din Republica Moldova. De asemenea, Rusia încearcă să recruteze resurse ale așa-numitului MGB din regiunea transnistreană pentru acțiuni de vandalism, incendiere, destabilizare aici la noi, pe malul drept”.

De asemenea, el acuză Rusia de cheltuirea a sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie.

„CNA realizează 2500 de acțiuni de urmărire penală, zeci de persoane au fost reținute, iar cei care organizează cumpărarea de voturi vor fi pedepsiți cu închisoarea. Sunt probe, inclusiv interceptări, care demonstrează că cumpărarea voturilor este finanțată de Federația Rusă. Instrumentul este gruparea criminală Șor, iar beneficiarii sunt mai mulți concurenți electorali. De la 1 august – în doar 2 luni – Poliția a realizat peste 600 de percheziții. 273 – pentru corupere electorală și peste 300 – pentru tentative de destabilizare”, adaugă Recean.

El a vorbit și despre atacurile cibernetice, despre care spune că lovesc în infrastructura critică guvernamentală a Republicii Moldova.

„De ce ei fac asta? Pentru a crea panică, haos, pentru a denatura informațiile care ajung la public. Pe lângă aceasta, ei clonează pagini web, sparg conturi personale sau de serviciu, fură identitatea cetățenilor, trimit informații false sau fișiere cu viruși. În 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice guvernamentale. Atacurile au fost diferite și ele continuă – asupra sistemului de trecere a frontierei, sistemului aeroportuar, asupra sistemelor de plăți, a semnăturii digitale, asupra sistemelor de comunicații – scopul final este panica generalizată și neîncrederea în faptul că statul funcționează”, a mai spus premierul.

El adaugă că autoritățile sunt pregătite pentru orice scenariu: „Ei pot încerca să stingă lumina, să organizeze alerte false cu bombă, să atace cibernetic sistemul informațional legat de alegeri, pentru a pune sub presiune instituțiile. Orice scenariu ar pune ei în aplicare, CEC are toate instrumentele de protejare a votului”.

Șeful Guvernului Republicii Moldova a făcut apel și la concurenții electorali – Dodon, Ceban, Tkaciuk, Vlah și alții: „ieșiți public și condamnați, disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influența malignă a Kremlinului; măcar în ultimul ceas”.