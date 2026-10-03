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Cazul zborului FlyDubai. CNN: Copilotul, concediat anul trecut de altă companie aeriană din cauza opiniilor extremiste

Apar noi informații în legătură cu suspectul atacului din timpul zborului FlyDubai din această săptămână, cu destinația Tel Aviv. Copilotul care l-ar fi atacat pe comandantul de zbor ar fi fost concediat anul trecut de o altă companie aeriană din cauza viziunilor sale extremiste, au declarat surse pentru CNN.
Cazul zborului FlyDubai. CNN: Copilotul, concediat anul trecut de altă companie aeriană din cauza opiniilor extremiste
Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 oct. 2026, 15:59, Știri externe
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Copilotul suspectat că l-ar fi atacat pe comandantul unui zbor FlyDubai din această săptămână, pe ruta Dubai – Tel Aviv, ar fi fost concediat anul trecut de la compania aeriană națională a Omanului, în urma îngrijorărilor legate de opiniile sale extremiste, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Suspectul este un cetățean omanez pe nume Hamam al-Hammami, potrivit celor două surse și unui oficial israelian. El s-a născut în Emiratele Arabe Unite, având un tată omanez și o mamă siriană, și a petrecut mai mulți ani din viață în Emiratele Arabe Unite, a adăugat una dintre surse pentru CNN.

Publicația americană notează faptul că un profil de pe LinkedIn care corespunde numelui suspectului indica faptul că acesta a lucrat la Oman Air timp de șapte ani și că a părăsit compania în februarie 2025, înainte de a se alătura Royal Air Maroc în iunie 2025 și de a pleca de acolo în ianuarie 2026.

Deși profilul nu menționa nimic despre FlyDubai, una dintre surse a confirmat pentru CNN faptul că profilul aparține pilotului Flydubai implicat în incidentul produs în această săptămână. Profilul a fost șters între timp.

A doua sursă a declarat pentru CNN că suspectul a fost exclus din programul de pregătire pentru zbor pentru că existau îngrijorări în legătură cu viziunile sale radicale și i s-a atribuit o altă funcție în cadrul companiei aeriene naționale din Oman.

Ce s-a întâmplat cu avionul Flydubai

O aeronavă aparținând companiei aeriene Flydubai, care transporta aproximativ 180 de pasageri, a transmis miercuri un cod de urgență asociat unei posibile deturnări, în timp ce efectua un zbor din Dubai către Tel Aviv.

În urma incidentului, aeronava a fost deviată și a aterizat de urgență în Arabia Saudită, iar autoritățile au intervenit pentru verificarea situației.

Sâmbătă, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a anunțat, citat de agenția de stat WAM, că suspectul ar fi încercat să comită un „act terorist”, atacându-l pe pilot cu toporul de urgență din cabina de pilotaj și încercând să preia controlul aeronavei, relatează Al Jazeera.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite investighează în continuare incidentul pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs și motivele atacului.

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