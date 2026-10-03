Cazul zborului FlyDubai. CNN: Copilotul, concediat anul trecut de altă companie aeriană din cauza opiniilor extremiste

Copilotul suspectat că l-ar fi atacat pe comandantul unui zbor FlyDubai din această săptămână, pe ruta Dubai – Tel Aviv, ar fi fost concediat anul trecut de la compania aeriană națională a Omanului, în urma îngrijorărilor legate de opiniile sale extremiste, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Suspectul este un cetățean omanez pe nume Hamam al-Hammami, potrivit celor două surse și unui oficial israelian. El s-a născut în Emiratele Arabe Unite, având un tată omanez și o mamă siriană, și a petrecut mai mulți ani din viață în Emiratele Arabe Unite, a adăugat una dintre surse pentru CNN.

Publicația americană notează faptul că un profil de pe LinkedIn care corespunde numelui suspectului indica faptul că acesta a lucrat la Oman Air timp de șapte ani și că a părăsit compania în februarie 2025, înainte de a se alătura Royal Air Maroc în iunie 2025 și de a pleca de acolo în ianuarie 2026.

Deși profilul nu menționa nimic despre FlyDubai, una dintre surse a confirmat pentru CNN faptul că profilul aparține pilotului Flydubai implicat în incidentul produs în această săptămână. Profilul a fost șters între timp.

A doua sursă a declarat pentru CNN că suspectul a fost exclus din programul de pregătire pentru zbor pentru că existau îngrijorări în legătură cu viziunile sale radicale și i s-a atribuit o altă funcție în cadrul companiei aeriene naționale din Oman.

Ce s-a întâmplat cu avionul Flydubai

O aeronavă aparținând companiei aeriene Flydubai, care transporta aproximativ 180 de pasageri, a transmis miercuri un cod de urgență asociat unei posibile deturnări, în timp ce efectua un zbor din Dubai către Tel Aviv.

În urma incidentului, aeronava a fost deviată și a aterizat de urgență în Arabia Saudită, iar autoritățile au intervenit pentru verificarea situației.

Sâmbătă, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a anunțat, citat de agenția de stat WAM, că suspectul ar fi încercat să comită un „act terorist”, atacându-l pe pilot cu toporul de urgență din cabina de pilotaj și încercând să preia controlul aeronavei, relatează Al Jazeera.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite investighează în continuare incidentul pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs și motivele atacului.