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Marco Rubio, mesaj de susținere pentru ambasadoarea SUA în Grecia: „A promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei”

Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj de susținere pentru ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care este implicată într-un scandal pornit de la un articol The Wall Street Journal, de săptămâna trecută, potrivit căruia reprezentanta americană a făcut presiuni în regiunea Balcanilor pentru cumpărarea de gaze americane. În plus, la o cină desfășurată la Atena, ea ar fi spus că Statele Unite s-ar fi implicat în schimbarea guvernului condus de Ilie Bolojan și că asta s-ar putea întâmpla și în Grecia. 
Marco Rubio, mesaj de susținere pentru ambasadoarea SUA în Grecia: „A promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei”
Diana Nunuț
03 oct. 2026, 15:19, Știri externe
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Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis, pe pagina de Instagram a Ambasadei SUA la Atena, un mesaj de susținere pentru ambasadoarea Kimberly Guilfoyle, implicată într-un scandal după ce ar fi făcut presiuni în regiunea Balcanilor pentru cumpărarea de gaze americane.

„Ambasadoarea Guilfoyle a promovat cu un succes remarcabil agenda președintelui, atât în Grecia, cât și în întreaga Europă. Președintele Trump și cu mine apreciem în mod deosebit activitatea esențială și calitățile de lider de care a dat dovadă ambasadoarea în această regiune. Ea a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei prin intermediul unor proiecte regionale, precum Coridorul Energetic Vertical – o inițiativă susținută de ambele partide”, a spus Marco Rubio pe contul de Instagram al ambasadei SUA în Grecia.

Reacția sa vine după ce un material publicat de The Wall Street Journal a scos la iveală faptul că ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, ar fi făcut demersuri pentru a promova acorduri în domeniul gazelor pentru compania greacă Aktor în întreaga Europă de Sud-Est.

De asemenea, potrivit articolului publicat de WSJ, Guilfoyle ar fi afirmat, la o cină desfășurată la Atena, că Statele Unite s-ar fi implicat în schimbarea guvernului condus de Ilie Bolojan și că asta s-ar putea întâmpla și în Grecia.

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, este principala promotoare din partea SUA a proiectului Coridorul Verde în regiune, inclusiv în România.

În replică, avocatul ambasadoarei a respins aceste acuzații.

Grindeanu, reacție după acuzațiile de „trădare”: Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati

După apariția informațiilor privind acest scandal, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după ce a fost acuzat că ar fi avut o înțelegere cu partea americană pentru îndepărtarea guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs”, a transmis Grindeanu într-o postare pe Facebook.

„Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard”, a afirmat Grindeanu.

Ulterior, întrebat la Antena 3 CNN despre întâlnirea la o cină cu ambasadoarea SUA la Atena, Grindeanu a spus că „atunci când te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite, te duci”.

„Evident m-am dus, mi-a făcut plăcere că am fost invitat, am fost mai mulți, am vorbit de lucruri corecte, de Coridorul Vertical, care e parte inclusiv a programului de guvernare, dar nu despre cantități de gaze și așa mai departe, că nu e treaba mea, eu nu fac contracte”, a mai afirmat el. 

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