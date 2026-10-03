„Ceea ce i se promite este o minciună”. Premierul Albaniei afirmă că Ucraina nu va adera niciodată la UE pe baza criteriilor existente

Prim-ministrul albanez Edi Rama a declarat în această săptămână, într-un interviu acordat ziarului Die Welt, că Ucraina nu va adera niciodată la UE pe baza criteriilor existente și că promisiunile făcute Kievului privind acest pas sunt „o minciună”.

„Uitați-vă la Ucraina. Ceea ce i se promite este o minciună. Pe calea obișnuită de aderare, cu toate criteriile, nu va fi niciodată acceptată. Toată lumea știe acest lucru”, a declarat Rama în interviul pentru Die Welt.

El mai susține faptul că în privat, oficialii europeni admit faptul că procedura standard de aderare este nepotrivită pentru o țară care se află într-un război, notează Kyiv Post.

Premierul albanez a adăugat faptul că UE trebuie să-și revizuiască fundamental metodologia de extindere și să impună standarde riguroase de performanță, oferind, în același timp, statelor candidate o integrare rapidă în mecanismele instituționale.

Premierul albanez cere eliminarea dreptului de veto

În interviul pentru ziarul german, Rama a pledat pentru un model de integrare etapizată, în cadrul căruia Ucraina și alte țări candidate să fie incluse imediat în formatele de lucru și în organismele consultative ale UE, statutul oficial de membru urmând să le fie conferit ulterior.

El a mai cerut și eliminarea dreptului de veto al statelor membre, subliniind faptul că cerințele de unanimitate lasă Uniunea vulnerabilă la blocaje tactice din partea unor capitale individuale.

„Într-o lume în care Europa trebuie să concureze cu China, SUA și India, este inacceptabil ca un singur stat membru să poată bloca deciziile pentru întreaga Uniune Europeană”, a mai afirmat Rama în interviul pentru Die Welt.

Calendarul accelerat propus de Kiev, respins de Bruxelles

Criticile lui Rama vin în contextul în care oficialii europeni resping calendarul accelerat de aderare propus de regimul de la Kiev.

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a respins obiectivul declarat de președintele Volodimir Zelenski de a asigura aderarea la UE până la 1 ianuarie 2027, reiterând că aderarea rămâne strict bazată pe merite, scrie Kyiv Post.

Deși a recunoscut că războiul Rusiei a readus extinderea în rândul priorităților strategice, Kos a subliniat că obiectivele calendaristice nu pot trece peste criteriile legale de aderare.

De asemenea, calendarul a fost supus unei analize intense, pe măsură ce Ucraina depune eforturi pentru a îndeplini criteriile fundamentale de guvernanță.