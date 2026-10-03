BILD: AfD, la un nou maxim istoric în preferințele alegătorilor din Germania. Partidul cancelarului Merz, în cădere liberă

Un sondaj realizat de Insa pentru ziarul german BILD și publicat sâmbătă arată că partidul de extremă dreapta din Germania, AfD, a atins pentru prima dată pragul de 30% la nivel național. În paralel, alianța conservatoare CDU/CSU a cancelarului german Friedrich Merz a coborât la un minim de 18%.

Pentru ambele partide, acestea sunt cele mai mari și cele mai mici valori înregistrate până în prezent în datele Insa, notează bluewin.ch.

În octombrie 2021, CDU/CSU fusese cotat de Insa cu un procent similar celui din sondajul realizat pentru BILD, respectiv 18,5%, mai relevă sursa citată.

Sondajul Insa a fost realizat pe un eșantion de 1.202 de respondenți. SPD și Verzii se află la egalitate, fiecare cu câte 14%. Partidul Stângii rămâne la 10%. BSW și FDP se situează ambele sub pragul de 5%, cu câte 4% fiecare.

În același timp, sondajul realizat de Insa pentru BILD a măsurat și nivelul de nemulțumire al alegătorilor: 79% dintre respondenți au declarat că sunt nemulțumiți atât de activitatea cancelarului Friedrich Merz, cât și de cea a guvernului federal în ansamblu.

AfD a obținut scoruri importante la recentele alegeri federale

Rezultatele sondajului vin la câteva săptămâni după alegerile federale din Saxonia-Anhalt și Saxonia Inferioară.

La alegerile din landul Saxonia-Anhalt, AfD a obținut aproape 44% din voturi și a devenit detașat principala forță politică, mai mult decât dublându-și rezultatul din 2021. CDU a coborât, în schimb, la aproximativ 17%.

În schimb, la alegerile din Saxonia Inferioară, CDU s-a clasat pe primul loc, iar SPD s-a clasat pe locul al doilea, cu 24,6% din voturi.

Alternativa pentru Germania (AfD) a ocupat poziția a treia, cu 15,9%, devansându-i pe Verzi, care au obținut 14,1%. Stânga (Die Linke) a primit 6%, iar liberalii din FDP au ajuns la numai 3,7%.