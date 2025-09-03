Prima pagină » Știri externe » Cehia investește 1,6 miliarde de dolari în 44 de tancuri Leopard cumpărate din Germania

Guvernul ceh a aprobat miercuri un plan al Ministerului Apărării pentru achiziția a 44 de tancuri Leopard 2A8 din Germania, într-un acord care face parte dintr-un amplu proces de modernizare a armatei, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, scrie AP.
03 sept. 2025, 15:43

Ministrul Apărării, Jana Cernochova, a declarat că Cehia va plăti peste 1,6 miliarde de dolari pentru tancurile care vor fi livrate între 2028 și 2031.

Cehia are opțiunea de a cumpăra și alte tancuri la o dată ulterioară.

Anul trecut, guvernul ceh a convenit să achiziționeze până la 77 de tancuri Leopard, într-un acord de cooperare cu mai multe țări conduse de Germania.

Leopard 2A8 este cea mai nouă și modernă versiune a acestui tip de tanc.

Anterior, guvernul ceh aprobase un plan pentru achiziția a 24 de avioane de luptă F-35 din Statele Unite și a 246 de vehicule blindate de luptă CV90 din Suedia, printre alte contracte militare importante.