Cehia investește 1,6 miliarde de dolari în 44 de tancuri Leopard cumpărate din Germania

Ministrul Apărării, Jana Cernochova, a declarat că Cehia va plăti peste 1,6 miliarde de dolari pentru tancurile care vor fi livrate între 2028 și 2031.

Cehia are opțiunea de a cumpăra și alte tancuri la o dată ulterioară.

Anul trecut, guvernul ceh a convenit să achiziționeze până la 77 de tancuri Leopard, într-un acord de cooperare cu mai multe țări conduse de Germania.

Leopard 2A8 este cea mai nouă și modernă versiune a acestui tip de tanc.

Anterior, guvernul ceh aprobase un plan pentru achiziția a 24 de avioane de luptă F-35 din Statele Unite și a 246 de vehicule blindate de luptă CV90 din Suedia, printre alte contracte militare importante.