Cehia se confruntă cu cel mai mare număr de boli transmise de căpușe din ultimul deceniu

Republica Cehă a raportat o creștere alarmantă a bolilor transmise de căpușe. Potrivit ultimelor date ale Institutului ceh de Sănătate, până la sfârșitul lunii iulie au fost confirmate peste 3.000 de cazuri de boala Lyme și 372 de cazuri de encefalită transmisă de căpușe. În 2024, medicii au diagnosticat peste 4.000 de îmbolnăviri de Lyme și 670 de encefalită. Cehia se află printre țările europene cu cele mai multe cazuri de infecții transmise de căpușe, fiind depășită la acest capitol doar de statele baltice, potrivit televiziunii publice, citată de Radiodifuziunea estoniană.

Encefalita, risc de deces în faza a doua

Fenomenul este explicat de epidemiologi prin efectele încălzirii climatice și prin faptul că oamenii petrec mai mult timp afară. „Folosiți repelente, purtați haine lungi și îndepărtați căpușa cât mai repede. Cel mai important este timpul de reacție”, avertizează specialiștii.

„Encefalita transmisă de căpușe se manifestă de obicei în două faze, iar în cea de-a doua pot apărea complicații grave. Cea mai severă formă afectează bulbul rahidian, unde sunt centrele circulator și respirator, iar pacientul are nevoie urgent de ventilație mecanică. Există și riscul decesului”, a explicat specialistul în boli infecțioase Petr Husa de la Spitalul Universitar din Brno.

Căpușele, purtătoare și ale altor infecții

Vaccinarea împotriva encefalitei este disponibilă gratuit pentru persoanele de peste 50 de ani, însă doar aproximativ 30% dintre cehi sunt vaccinați. „În Austria sunt vaccinați aproape 80%, iar țara are doar 20 de cazuri grave pe an. În Cehia, numărul cazurilor complicate se situează între 600 și 800 anual”, a precizat medicul citat.

Pe lângă boala Lyme și encefalită, căpușele pot transmite și alte afecțiuni, mai puțin cunoscute, precum anaplasmoza, bartoneloza, babesioza, rickettsioza și tularemia. Anaplasmoza afectează globulele albe și provoacă febră, frisoane și oboseală, în timp ce bartoneloza se manifestă prin inflamația ganglionilor limfatici și, uneori, complicații cardiace sau neurologice. Babesioza este o infecție parazitară asemănătoare malariei, care atacă globulele roșii și poate duce la anemie severă, iar rickettsioza produce febră, erupții cutanate și dureri musculare. Tularemia, cunoscută ca „boala iepurelui”, poate cauza ulcerații la locul mușcăturii, febră mare și inflamația ganglionilor.