Cei doi complici ai lui Mohamed Amra arestați în Maroc vor fi extrădați

Cei doi bărbați, care erau vizați de mandate de arestare, au fost arestați în Maroc în februarie 2024, în a doua zi după arestarea lui Mohamed Amra în România, după nouă luni de fugă.

„Vor fi aduși în curând în fața unui judecător și vor trebui să răspundă pentru faptele lor”, a declarat ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, pe platforma X.

Cei doi suspecți, identifixați drept Alan G., în vârstă de 28 de ani, și Albinou D., în vârstă de 38 de ani, sunt ambii din Évreux (Eure). Ei urmează să compară miercuri seara în fața judecătorilor de instrucție parizieni responsabili de cazul Amra, pentru a fi puși sub acuzare.

Traficantul de droguri Mohamed Amra, a cărui evadare sângeroasă din mai 2024 a costat viața a doi gardieni de închisoare, a fost recent transferat la închisoarea Vendin-le-Vieil.