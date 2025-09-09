Centrul orașului Bratislava, evacuat după descoperirea unei bombe

Descoperirea unei bombe din al Doilea Război Mondial în capitala Slovaciei în timpul lucrărilor de construcție a provocat evacuări, au declarat oficialii locali citați de AP.

Măsura de urgență a vizat centrul orașului în care se află mai multe blocuri și un pod important peste Dunăre. Transportul public și tot traficul au fost oprite.

Experții vor dezamorsa bomba de 225 de kilograme, marți, până la prânz. O rafinărie de petrol situată în zonă a fost o țintă a bombardamentelor, în timpul războiului.