Cererea lui P. Diddy de anulare a condamnării pentru prostituție a fost respinsă. Ce pedeapsă riscă acum rapperul

 Un judecător federal din Manhattan a respins marți cererea lui Sean Diddy Combs de a anula condamnarea pentru infracțiuni legate de prostituție, acesta riscând până la 20 de ani de închisoare, potrivit Reuters.
Radu Mocanu
01 oct. 2025, 06:27, Știri externe

În luna iulie, în urma unui proces de două luni, Combs a fost găsit vinovat pentru acuzații de prostituție, dar achitat pentru infracțiuni mai grave de trafic sexual și conspirație în scopul comiterii de infracțiuni organizate.

Acuzațiile indicau că rapperul ar fi plătit escorte masculine să călătorească între state pentru a întreține relații sexuale cu fostele sale iubite, în timp ce le filma.

Avocații lui Diddy au susținut că acesta nu a avut contacte sexuale directe cu prostituatele sau cu fostele partenere și că filmările, descrise drept „porno amator”, erau protejate de Primul Amendament.