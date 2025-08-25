Ciclistul francez David Gaudu câștigă etapa a 3-a din Vuelta. Jonas Vingegaard rămâne lider

Etapa a fost marcată de un final intens, cu mai multe echipe luptând pentru pozițiile fruntașe în ultimii 10 kilometri.

În apropierea ultimei cățărări de 2,6 km, cu o pantă medie de 3,6%, Lidl-Trek și Ineos Grenadiers au preluat controlul asupra plutonului. Danezul Soren Kragh Andersen a lucrat pentru coechipierul său Mads Pedersen, în timp ce Victor Campenaerts, pentru Visma-Lease a Bike.

Gaudu a excelat în ultimele trei viraje, câștigând teren la fiecare și reușind să ajungă în frunte doar după ultimul viraj, la 50 de metri de finish. Pedersen nu a reușit să-l depășească pe francez în sprintul final.

Etapa a fost marcată de o evadare de 20 de rutieri, prinsă cu 17 km înainte de final, iar Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s-a aflat în ultimele poziții ale plutonului.

„Este o surpriză și pentru mine. Știam că pot câștiga, dar echipa este cea care a lucrat foarte bine pentru mine”, a declarat câștigătorul etapei.

Este a 12-a victorie din carieră a francezului Gaudu, la nivel profesionist, care l-a egalat în clasamentul general al Vuelta pe Jonas Vingegaard, însă danezul, sosit al treilea, cu același timp, își păstrează tricoul roșu, de lider, în urma criteriului de departajare, totalul locurilor ocupate în clasamentul etapelor.