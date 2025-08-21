Prima pagină » Sport » Ciclism. Jonas Vingegaard renunță la Campionatele Mondiale, dar participă la Europenele din Franța

Ciclism. Jonas Vingegaard renunță la Campionatele Mondiale, dar participă la Europenele din Franța

Jonas Vingegaard va renunța la Mondialele de ciclism din Rwanda, dar va concura la Campionatele Europene din Franța, pe 5 octombrie.
Ciclism. Jonas Vingegaard renunță la Campionatele Mondiale, dar participă la Europenele din Franța
Petre Apostol
21 aug. 2025, 17:41, Sport

Ciclsitul Jonas Vingegaard, care va începe sâmbătă Vuelta, al treilea Mare Tur al anului, nu va concura la Campionatele Mondiale din Rwanda, dar va participa la cursa de șosea a Campionatelor Europene din Franța, la începutul lunii octombrie, a anunțat joi ciclistul danez de 28 de ani.

Inițial programat să participe la Mondialele de la Kigali, pe 28 septembrie, Vingegaard a decis să renunțe, explicând că „trebuia multă prospețime pentru a disputa Mondialele în acest an, că era foarte solicitant pentru participanți. Or, nu știm cum voi ieși din această Vuelta, cum o voi trăi, deci am decis să nu le fac”, citat de L’Equipe.

În schimb, danezul va lua startul la cursa de șosea a Campionatelor Europene din Drôme și Ardèche, pe 5 octombrie, un traseu considerat dificil, incluzând urcarea Val d’Enfer. „Voi avea puțin timp după Turul Spaniei să mă pregătesc pentru asta”, a spus Vingegaard.

Campionatele Europene ar putea reprezenta ultima cursă a sezonului pentru Vingegaard, care a anunțat că probabil nu va participa nici la Turul Lombardiei, programat pe 11 octombrie.