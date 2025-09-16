Prima pagină » Sport » Ciclism. Vingegaard urcă pe locul doi în clasamentul mondial. Pogacar rămâne lider detașat

Ciclism. Vingegaard urcă pe locul doi în clasamentul mondial. Pogacar rămâne lider detașat

Jonas Vingegaard, după victoria sa în Vuelta, a urcat pe locul doi în clasamentul individual UCI, rămânând însă mult în spatele liderului Tadej Pogacar.
Petre Apostol
16 sept. 2025, 14:32, Sport

După victoria sa în Vuelta, ciclistul danez Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a urcat pe locul doi în clasamentul individual UCI, actualizat marți. Danezul a acumulat 5.904 puncte, rămânând însă la mare distanță de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), care conduce cu 11.235 puncte.

Prin succesul lui Vingegaard, Danemarca a ajuns a 15-a țară cu rutieri care au câștigat Vuelta.

De asemenea, João Almeida (UAE), clasat al doilea în Turul Spaniei, a urcat opt poziții, până pe locul 5, iar Tom Pidcock, al treilea în Spania, a câștigat 16 locuri și se află acum pe poziția a opta.

Clasamentul mondial individual UCI (primele 10 poziții)

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) – 11.235 puncte
2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) – 5.904 puncte
3. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 5.287 puncte
4. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) – 4.661 puncte
5. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) – 4.334 puncte
6. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) – 4.194 puncte
7. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) – 3.553 puncte
8. Tom Pidcock (Q 36.5) – 3.481 puncte
9. Oscar Onley (Picnic PostNL) – 3.182 puncte
10. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – 2.967 puncte