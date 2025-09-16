Ciclism. Vingegaard urcă pe locul doi în clasamentul mondial. Pogacar rămâne lider detașat

După victoria sa în Vuelta, ciclistul danez Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a urcat pe locul doi în clasamentul individual UCI, actualizat marți. Danezul a acumulat 5.904 puncte, rămânând însă la mare distanță de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), care conduce cu 11.235 puncte.
Prin succesul lui Vingegaard, Danemarca a ajuns a 15-a țară cu rutieri care au câștigat Vuelta.
De asemenea, João Almeida (UAE), clasat al doilea în Turul Spaniei, a urcat opt poziții, până pe locul 5, iar Tom Pidcock, al treilea în Spania, a câștigat 16 locuri și se află acum pe poziția a opta.
Clasamentul mondial individual UCI (primele 10 poziții)
1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) – 11.235 puncte
2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) – 5.904 puncte
3. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 5.287 puncte
4. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) – 4.661 puncte
5. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) – 4.334 puncte
6. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) – 4.194 puncte
7. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) – 3.553 puncte
8. Tom Pidcock (Q 36.5) – 3.481 puncte
9. Oscar Onley (Picnic PostNL) – 3.182 puncte
10. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – 2.967 puncte