Cine este bărbatul care a deschis focul pe străzile din Kiev omorând și rănind mai mulți oameni

Ucrainenii au început să publice primele informații despre bărbatul care sâmbătă a tras cu arma și a luat ostatici pe un bulevard din Kiev. Jurnalistul Vitali Glagola, citat de Nexta, susține că trăgătorul este Dmitri Vasilchenkov, un bărbat cu cetățenie dublă, ucraineană și rusă. El s-a născut la Moscova, în 1968, și a mai locuit în Bahmut.

Potrivit unor informații neconfirmate încă de oficialii ucraineni, bărbatul a fost membru al armatei ruse cu gradul de locotenent-colonel. Pe conturile de socializare au fost găsite informații care arătau o posibilă legătură a bărbatului cu trupele aeropurtate. De asemenea, se pare că trăgătorul era un susținător al războiului împotriva Ucrainei. Totodată, Vasilchenkov avea arme înregistrate în mod legal.

Toate informațiile sunt verificate de autoritățile ucrainene.

Incidentul s-a produs sâmbătă după amiaza pe un bulevard din Kiev. Agresorul a deschis focul asupra trecătorilor reușind să ucidă șase persoane. Alte persoane au fost rănite și au ajuns la spital. Agresorul a luat ostatici și s-a baricadat într-un magazin. Până la urmă, polițiștii au reușit să-l împuște mortal.